Manchester City x Everton: onde assistir e escalações pela Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (18/10), às 11h, no Etihad Stadium, na oitava rodada do Campeonato Inglês

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
18/10/2025 06:57

Manchester City e Everton se enfrentam neste sábado (18/10), às 11h, no Etihad Stadium, na oitava rodada da Premier League.

O City vem de duas vitórias no campeonato, contra Brentford e Burnley. No entanto, o início de temporada foi irregular, e a equipe ocupa a quinta posição, com treze pontos.

O Everton vem de dois jogos sem perder (vitória contra o Crystal Palace e empate contra o West Ham) e tentará vencer o City pela primeira vez desde 2017.

Nos últimos dez jogos diante dos Sky Blues, foram oito derrotas e dois empates. A equipe está na oitava posição, com 11 pontos.

Manchester City x Everton: onde assistir

O jogo Manchester City x Everton será transmitido pelo Disney+ (streaming).

Manchester City x Everton: prováveis escalações

  • Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; González, Savinho, Reijnders, Foden, Bobb; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
  • Everton: Pickford, O’Brien, Tarkowski, Iroegbunam, Mykolenko; Garner, Gueye, Ndiaye, Dibling, Dewsbury-Hall; Barry. Técnico: David Moyes.

A notícia Manchester City x Everton: onde assistir e escalações pela Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

