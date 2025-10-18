Manchester City x Everton: onde assistir e escalações pelo Campeonato Inglês (Premier League)
Equipes se enfrentam neste sábado (18/10), às 11h, no Etihad Stadium, na oitava rodada do Campeonato Inglês (Premier League)
Manchester City x Everton se enfrentam neste sábado (18/10), às 11h, no Etihad Stadium, na oitava rodada do Campeonato Inglês (Premier League).
O City vem de duas vitórias na Premier League, contra Brentford e Burnley, no entanto o início de temporada foi irregular e a equipe ocupa a quinta posição, com treze pontos.
O Everton vem de dois jogos sem perder (vitória contra o Crystal Palace e empate contra o West Ham) e tentará vencer o City pela primeira vez desde 2017. Nos últimos dez jogos foram oito vitórias do Manchester e dois empates. A equipe está na oitava posição, com 11 pontos.
Manchester City x Everton: onde assistir
O confrontoentre Manchester City x Everton será transmitido pelo Disney+ (streaming).
Manchester City x Everton: prováveis escalações
- Manchester City: Donnarumma, Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; González, Savinho, Reijnders, Foden, Bobb; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
- Everton: Pickford, O’Brien, Tarkowski, Iroegbunam, Mykolenko; Garner, Gueye, Ndiaye, Dibling, Dewsbury-Hall; Barry. Técnico: David Moyes.
