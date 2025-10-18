Assine
Barcelona x Girona: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste sábado (18/10), às 11h15, no Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona (ESP), pelo Campeonato Espanhol

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
18/10/2025 05:54

Barcelona e Girona se enfrentam neste sábado (18/10), às 11h15, no Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona (ESP), pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona tenta se recuperar de um resultado inesperado: o clube catalão vem de uma pesada derrota, para o Sevilla, por 4 a 1. O time é o segundo colocado na competição, com 19 pontos, dois atrás do líder Real Madrid.

O Girona vem de vitória sobre o Valencia, por 2 a 1. Apesar disso, o clube está na zona de rebaixamento, com seis pontos, na 18ª colocação.

Barcelona x Girona: onde assistir

O confronto entre Barcelona e Girona será transmitido pela ESPN (canal fechado) e pela Disney+ (streaming).

Barcelona x Girona: prováveis escalações

  • Barcelona: Szczesny, Koundé, Cubarsí, García, Baldé; Pedri, De Jong, Yamal, Rashford, Fermín; Torres. Técnico: Hans-Dieter Flick.
  • Girona: Gazzaniga, Martínez, Vitor Reis, Blind; Rincón, Wirsel, Solis, Moreno, Roca, Gil; Vanat. Técnico: Míchel.

A notícia Barcelona x Girona: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

