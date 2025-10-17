Adversário do Flamengo na Libertadores, ex-Atlético de Madrid surpreende goleiro de 44 anos; veja (Luciano Vietto em ação pelo Racing)

O Racing-ARG enfrentará o Flamengo, nesta quarta-feira (22/10), no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. Antes disso, no entanto, a equipe argentina enfrenta o Aldosivi, nesta sexta-feira (17/10), na 13ª rodada do Torneio Clausura (segundo turno do Campeonato Argentino).

No compromisso nacional, o atacante Luciano Vietto, com passagens por Atlético de Madrid-ESP, Sporting-POR e Al-Hilal-ARA, protagonizou um bonito lance: aos 41 do primeiro tempo, o camisa 10 abriu o placar para La Academia em uma bela cavadinha, para cima do goleiro Jorge Carranza, de 44 anos. Assista ao lance:

Ah bueno como picó el penal Vietto pic.twitter.com/td89b3bMWv — Termo de Palermo (@palertermo) October 17, 2025

‘Vítima’ foi um veterano

A “vítima” da ousadia de Vietto foi Jorge Carranza, goleiro de 44 anos, que defende o Aldosivi. No lance, o arqueiro se jogou para o canto direito e só pôde assistir à bola indo às redes.

Nascido em 7 de maio de 1981, Carranza é um exemplo de longevidade e joga futebol profissionalmente há 22 anos, desde 2003, quando se profissionalizou no Rivadavia, da Argentina. Quando Jorge tornou-se profissional, Vietto, o autor da cavadinha nesta sexta-feira (17/10), estava prestes a completar 10 anos.

Desde então, o goleiro passou por diversos clubes argentinos, como Godoy Cruz, Colóm, Olimpo, Instituto e Aldosivi, equipe que defende desde 2024. O atleta também passou por O’Higgins, do Chile, e Correcaminos, do México.

Flamengo x Racing na Libertadores

Flamengo e Racing se enfrentarão na Copa Libertadores. Para chegar à semifinal, o rubro-negro teve de passar pelo Estudiantes. O time brasileiro venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 1, e perdeu o de volta, no Estádio Jorge Luis Hirschi, por 1 a 0. Nos pênaltis, 4 a 2 para o time treinado por Filipe Luís.

Já o Racing duelou com o Vélez Sarsfield nas quartas de final. La Academia ganhou os dois confrontos por 1 a 0.

O jogo de ida entre Flamengo e Racing, pela semifinal da Copa Libertadores, será disputado na semana de 22 de outubro. O mando de campo será do time brasileiro.

Já a volta ocorrerá na semana de 29 de outubro, na casa dos argentinos. As datas exatas e horários serão divulgados pela Conmebol nos próximos dias.

A equipe classificada enfrentará Palmeiras ou LDU na decisão, que ocorrerá em 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Ida: Flamengo x Racing – semana de 22 de outubro

Flamengo x Racing – semana de 22 de outubro Volta: Racing x Flamengo – semana de 29 de outubro

A notícia Adversário do Flamengo na Libertadores, ex-Atlético de Madrid surpreende goleiro de 44 anos; veja foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo