Elenco da Arábia Saudita recebe prêmio milionário por vaga na Copa do Mundo

Valor da premiação será de 5 milhões de riais sauditas por atleta, cerca de R$ 7,27 milhões na cotação atual

Redação - Fato Verificado
Redação - Fato Verificado
15/10/2025 19:40

crédito: No Ataque Internacional
Nesta quarta-feira (15/10), veículos locais divulgaram que o governo da Arábia Saudita premiará os jogadores da seleção pela classificação à Copa do Mundo de 2026. A decisão veio após o empate com o Iraque, que confirmou a vaga.

De acordo com o jornal local Asharq Business, o valor será de 5 milhões de riais sauditas por atleta, cerca de R$ 7,27 milhões na cotação atual. O ministro dos Esportes, príncipe Abdulaziz bin Turki AlFaisal, fará o pagamento.

Em campo, a seleção garantiu a classificação ao empatar com o Iraque, em Jedá. As duas equipes somavam três pontos nas rodadas anteriores. A vaga foi definida pelo número de gols marcados na quarta fase, com 3 a 1 para os sauditas.

Com o empate, o Iraque disputará a repescagem. A quinta fase terá duelos de ida e volta contra os Emirados Árabes Unidos, para definir quem avançará à repescagem intercontinental.

Depois, Abdulaziz bin Turki AlFaisal comemorou a classificação com os jogadores no gramado. Ele esteve ao lado do elenco na festa após o apito final.

Historicamente, será a sétima participação da Arábia Saudita em Copas do Mundo e a terceira consecutiva. A melhor campanha ocorreu em 1994, quando a seleção alcançou as oitavas de final.

No Mundial de 2026, 48 seleções disputarão o torneio entre 11 de junho e 19 de julho. A abertura ocorrerá no estádio Azteca, na Cidade do México. A final acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, com Estados Unidos, México e Canadá como sedes.

Ao todo, as publicações tratam a bonificação como forma de agradecimento pela classificação. O governo pagará 5 milhões de riais a cada atleta, conforme informou o Asharq Business.

