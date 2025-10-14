Assine
Nem Cabo Verde, nem Jordânia: veja seleção da Copa com pior ranking na Fifa

Estreantes na Copa do Mundo, Cabo Verde e Jordânia estão à frente de seleção que participou do torneio em duas edições

Rafael Arruda
Rafael Arruda
Repórter
14/10/2025 22:05

Nem Cabo Verde, nem Jordânia: veja seleção da Copa com pior ranking na Fifa (Nova Zelândia empatou por 1 a 1 com a Noruega em amistoso nesta terça-feira (14/10))

Com o aumento de 32 para 48 seleções, a Copa do Mundo de 2026 marcará a estreia de diversos países. Das 23 equipes qualificadas até o momento, Jordânia, Uzbequistão e Cabo Verde competirão pela primeira vez no torneio.

Será uma dessas três nações a pior posicionada no ranking da Fifa dentre as classificadas? Negativo! Até aqui, nenhum participante está abaixo da 83ª colocada Nova Zelândia.

O fato de os neozelandeses jogarem na Confederação da Oceania acaba interferindo negativamente no ranqueamento. Isso porque a maioria dos países desse continente não dispõe de ligas profissionais de futebol.

Tanto que a Nova Zelândia conquistou sua vaga na Copa com muita tranquilidade. Foram cinco vitórias em cinco jogos, com 29 gols marcados e apenas um sofrido.

  • Nova Zelândia 3 x 0 Taiti – fase de grupos
  • Nova Zelândia 8 x 1 Vanuatu – fase de grupos
  • Samoa 0 x 8 Nova Zelândia – fase de grupos
  • Nova Zelândia 7 x 0 Fiji – semifinal
  • Nova Caledônia 0 x 3 Nova Zelândia – final

O futebol dentro da Nova Zelândia tem caráter semiamador. Contudo, dois clubes do país são profissionais – Auckland FC e Wellington Phoenix – e competem na liga da Austrália.

Além disso, atletas nascidos no território neozelandês estão em campeonatos de alto nível. É o caso de Chris Wood, artilheiro das Eliminatórias da Oceania, com nove gols. O veterano de 33 anos defende o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Segundo o site OGol, Wood soma 198 gols em 580 jogos oficiais por clubes ingleses – também vestiu as camisas de Newcastle, Burnley, Leeds United, Leicester City, entre outros. Pela seleção, contabilizou 45 gols em 87 partidas.

A notícia Nem Cabo Verde, nem Jordânia: veja seleção da Copa com pior ranking na Fifa foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda

