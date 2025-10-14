Nem Cabo Verde, nem Jordânia: veja seleção da Copa com pior ranking na Fifa
Estreantes na Copa do Mundo, Cabo Verde e Jordânia estão à frente de seleção que participou do torneio em duas edições
Com o aumento de 32 para 48 seleções, a Copa do Mundo de 2026 marcará a estreia de diversos países. Das 23 equipes qualificadas até o momento, Jordânia, Uzbequistão e Cabo Verde competirão pela primeira vez no torneio.
Será uma dessas três nações a pior posicionada no ranking da Fifa dentre as classificadas? Negativo! Até aqui, nenhum participante está abaixo da 83ª colocada Nova Zelândia.
O fato de os neozelandeses jogarem na Confederação da Oceania acaba interferindo negativamente no ranqueamento. Isso porque a maioria dos países desse continente não dispõe de ligas profissionais de futebol.
Tanto que a Nova Zelândia conquistou sua vaga na Copa com muita tranquilidade. Foram cinco vitórias em cinco jogos, com 29 gols marcados e apenas um sofrido.
- Nova Zelândia 3 x 0 Taiti – fase de grupos
- Nova Zelândia 8 x 1 Vanuatu – fase de grupos
- Samoa 0 x 8 Nova Zelândia – fase de grupos
- Nova Zelândia 7 x 0 Fiji – semifinal
- Nova Caledônia 0 x 3 Nova Zelândia – final
O futebol dentro da Nova Zelândia tem caráter semiamador. Contudo, dois clubes do país são profissionais – Auckland FC e Wellington Phoenix – e competem na liga da Austrália.
Além disso, atletas nascidos no território neozelandês estão em campeonatos de alto nível. É o caso de Chris Wood, artilheiro das Eliminatórias da Oceania, com nove gols. O veterano de 33 anos defende o Nottingham Forest, da Inglaterra.
Segundo o site OGol, Wood soma 198 gols em 580 jogos oficiais por clubes ingleses – também vestiu as camisas de Newcastle, Burnley, Leeds United, Leicester City, entre outros. Pela seleção, contabilizou 45 gols em 87 partidas.
