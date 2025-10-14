Cristiano Ronaldo faz mais dois gols; veja quantos faltam para o milésimo (Cristiano Ronaldo, astro da Seleção de Portugal)

Cristiano Ronaldo marcou os dois gols de Portugal no empate por 2 a 2 com a Hungria. As seleções se enfrentaram nesta terça-feira (14/10), no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, pela 4ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Como foram os gols de Cristiano Ronaldo?

Gol de empate (21′ do 1º tempo): O primeiro gol de Cristiano Ronaldo foi o de empate para Portugal, após a Hungria ter aberto o placar. Ele mostrou seu oportunismo ao aproveitar um cruzamento rasteiro de Nélson Semedo vindo da direita, finalizando a bola para o fundo da rede, completamente livre na área.

Gol da virada (48′ do 1º tempo): O segundo gol, que colocou Portugal em vantagem antes do intervalo, veio nos acréscimos. Cristiano Ronaldo recebeu um cruzamento preciso de Nuno Mendes na grande área e finalizou de pé direito, de primeira e de muito perto, sem chances para o goleiro.

Quantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira?

Com os gols de hoje, Cristiano Ronaldo chegou a 948 gols na carreira, levando em consideração somente as partidas oficiais. Pela Seleção Portuguesa, agora são 143 gols em 225 apresentações.

Por clubes, os números são os seguintes:

Al-Nassr: 117 jogos, 104 gols

117 jogos, 104 gols Manchester United: 346 jogos, 145 gols

346 jogos, 145 gols Juventus: 134 jogos, 101 gols

134 jogos, 101 gols Real Madrid: 438 jogos, 450 gols

438 jogos, 450 gols Sporting: 31 jogos, 5 gols

Quantos gols faltam para o milésimo?

Chegar a mil gols é um dos objetivos de Cristiano Ronaldo, que, aos 40 anos, segue jogando em alto nível. Para essa meta, portanto, o camisa 7 precisa balançar a rede mais 52 vezes.

Na temporada 2025/26, CR7 tem 10 gols em 10 jogos, contando os compromissos por Al-Nassr e Seleção Portuguesa.

Dificilmente, o milésimo gol será atingido na época atual, visto que Ronaldo precisaria anotar 52 gols em aproximadamente 40 partidas. Assim, a tendência é que ocorra no início de 2026/27.

Grupo de Portugal nas Eliminatórias

O resultado mantém Portugal confortável na liderança do grupo F, agora com 10 pontos. A Hungria, segunda colocada, soma cinco. Irlanda (4) e Armênia (3) completam a chave.

Somente o primeiro colocado terá vaga direta na Copa do Mundo de 2026. O segundo disputará a repescagem da própria Uefa.

