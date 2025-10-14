África do Sul surpreende seleção tradicional e se garante na Copa do Mundo (África do Sul garantiu vaga na Copa do Mundo)

A África do Sul garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026. A equipe venceu a Ruanda por 3 a 0, nesta terça-feira (14/10), no Estádio Mbombela, e asseguraram a quarta participação em Mundiais. A última foi em 2010, quando sediou a competição. Os gols foram marcados por Mbatha, Appollis e Makgopa.

Os sul-africanos chegaram aos 18 pontos e se mantiveram na liderança do Grupo C das Eliminatórias da África. A Nigéria ficou em segundo, com um ponto a menos, e vai para os playoffs da repescagem por ter ficado entre os quatro melhores segundos colocados.

Além da África do Sul, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde são as seleções africanas já garantidas na Copa do Mundo. O torneio será disputado em junho de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

África do Sul

Além de 2010, a África do Sul participou da Copa do Mundo em 1998 e 2002. A seleção nunca passou da primeira fase no Mundial.

Nigéria

A Nigéria, que vê a classificação ameaçada já que não ficou em primeiro lugar do grupo, participou seis vezes da Copa do Mundo: 1994, 1998, 2002, 2010, 2014 e 2018. O melhor desempenho foi quando disputou as oitavas de final, em 1994, 1998 e 2014.

