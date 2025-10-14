Assine
Campeão da Libertadores tem cinco dias para pagar dívida milionária e evitar pedido de falência

Em grave crise institucional e financeira, San Lorenzo foi notificado judicialmente por dívida de US$ 4,7 milhões com fundo suíço

José Cândido Júnior
14/10/2025 14:44

Campeão da Libertadores tem cinco dias para pagar dívida milionária e evitar pedido de falência crédito: No Ataque Internacional
Em grave crise institucional e financeira, o San Lorenzo tem o prazo de cinco para pagar uma dívida milionária e evitar pedido de falência. O valor de US$ 4,7 milhões (R$ 25,7 milhões) tem de ser pago pelo clube de Buenos Aires a um fundo suíço, de acordo com veículos esportivos da Argentina, como Olé e TyC Sports.

O fundo de investimento da Suíça protocolou o pedido de falência contra o San Lorenzo nesta terça-feira (14/10). O San Lorenzo já recebeu uma notificação judicial com o prazo para saldar a dívida ou negociar um acordo.

Apesar da situação, O San Lorenzo não deve quebrar imediatamente devido a uma proteção legal especial para clubes (sociedades sem fins lucrativos) na Argentina.

Nessa segunda-feira (13/10), o presidente Marcelo Moretti precisou fugir da sede do clube em uma viatura policial após ser confrontado por sócios que pediam a renúncia.

Tradição do San Lorenzo

Time do coração do falecido Papa Francisco, o San Lorenzo tem três títulos continentais na galeria: Copa Libertadores (2013), Copa Sul-Americana (2002) e Copa Mercosul (2001).

O clube também coleciona 22 títulos nacionais, incluindo 15 da Primeira Divisão do Campeonato Argentino.

Na atual edição do Campeonato Argentino, o San Lorenzo está em sexto lugar do Grupo B, com 16 pontos em 12 rodadas – quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

A notícia Campeão da Libertadores tem cinco dias para pagar dívida milionária e evitar pedido de falência foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

