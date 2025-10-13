Copa do Mundo 2026: seleções tradicionais correm risco de não serem cabeças de chave (Troféu da Copa do Mundo)

A Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções distribuídas em 12 grupos. Sedes do torneio, Estados Unidos, Canadá e México entram automaticamente como cabeças de chave. Restam, portanto, nove vagas no pote 1.

Quais os critérios para ser cabeça de chave?

Para ser cabeça de chave na Copa, é preciso aparecer entre os nove mais bem colocados no ranking da Fifa. Os países em questão serão distribuídos nas chaves C, E, F, G, H, I, J, K e L.

Isso porque a Fifa colocou o México no grupo A, o Canadá no B e os Estados Unidos no D.

O Brasil será cabeça de chave da Copa do Mundo?

O Brasil tem boas chances de ser cabeça de chave da Copa do Mundo, pois ocupa atualmente a sexta posição no ranking da Fifa, com 1.761,6 pontos.

É necessário que a Seleção mantenha bons resultados nos amistosos pré-Copa para, na pior das hipóteses, permanecer no ‘top 9’.

Seleções tradicionais em risco

Seleções tradicionais correm risco de não serem cabeças de chave do Mundial. Algumas, inclusive, ainda não estão garantidas na disputa.

Itália

Quatro vezes campeã do mundo (1934, 1938, 1982 e 1986), a Itália aparece em 10º no ranking da Fifa – ou seja, fora da “zona” dos cabeças de chave.

Nas Eliminatórias da Europa, a Azzurra está em segundo no grupo I, com 12 pontos – abaixo da Noruega, que soma 18.

Somente o líder tem vaga garantida na Copa. O vice da chave participará da repescagem.

Alemanha

Também com quatro troféus da Copa (1954, 1974, 1990 e 2014), a Alemanha ocupa o 12º posto no ranking da Fifa.

Pelo menos a campanha nas Eliminatórias não é tão alarmante quanto a da Itália – divide a primeira posição com a Eslováquia (9 pontos em quatro jogos), levando vantagem no saldo de gols: 5 a 3.

Uruguai

Bicampeão mundial (1930 e 1950), o Uruguai se encontra em 15º lugar no ranking da Fifa e dificilmente terá condições de se tornar cabeça de chave.

Nas Eliminatórias da Conmebol, a Celeste Olímpica obteve a quarta melhor campanha – 28 pontos (7 vitórias, 7 empates, 4 derrotas).

Quais são os cabeças de chave da Copa no momento?

Anfitriões

México

Canadá

Estados Unidos

Ranking da Fifa

Espanha

França

Argentina

Inglaterra

Portugal

Brasil

Holanda

Bélgica

Croácia

A notícia Copa do Mundo 2026: seleções tradicionais correm risco de não serem cabeças de chave foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda