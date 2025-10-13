Seleção asiática que já teve 13 brasileiros nas Eliminatórias pode garantir vaga na Copa (Jogadores dos Emirados Árabes Unidos comemoram gol)

Os Emirados Árabes Unidos estão prestes a conquistar vaga na Copa do Mundo de 2026. Na campanha nas Eliminatórias Asiáticas, a equipe contou com 13 brasileiros de nascença.

Jogadores de diversos países têm se naturalizado como cidadãos emiradenses. Além do Brasil, estão inclusos jogadores da Argentina, Marrocos, Croácia, Tunísia, Costa do Marfim, Portugal e Inglaterra.

Brasileiros na seleção asiática

Dos 13 brasileiros que serviram a seleção nas Eliminatórias, seis são atacantes – a posição com mais atletas nascidos em terras tupiniquins.

Os jogadores de nacionalidade brasileira são: os zagueiros Lucas Pimenta e Alemão, o lateral-direito Marcus Meloni, o lateral-esquerdo Erik, os meio-campistas Fábio Lima, Luan Pereira e Saile, além dos atacantes Caio Lucas, Álvaro de Oliveira, Bruno, Lithierry, Jonatas Santos e Caio Canedo.

Emirados Árabes Unidos nas Eliminatórias

Na segunda rodada da quarta fase da competição, a seleção conquistou a vitória por 2 a 1 sobre Omã em Doha, Catar, no último sábado (11/10). No triunfo, a equipe contou com dois gols brasileiros. Caio Lucas e Marcus Meloni fizeram os tentos.

Para conquistar a vaga na Copa do Mundo como líder do Grupo A, o país precisa empatar o jogo da terceira rodada contra o Catar. A partida ocorrerá nesta terça-feira (14/10), às 14h (de Brasília), no Estádio Jassim Bin Hamad, e terá transmissão do Disney+ (streaming).

Nesta etapa das Eliminatórias, o primeiro colocado de cada chave vai ao Mundial de forma direta, enquanto o segundo busca a vaga via repescagem.

A seleção lidera o Grupo A com três pontos, seguida por Catar e Omã, ambos com um ponto. No Grupo B, a Arábia Saudita e o Iraque somam três pontos cada, enquanto a Indonésia ocupa a terceira colocação, com um ponto.

Grupo A

Emirados Árabes Unidos – 3 pontos Catar – 1 ponto Omã – 1 ponto

Grupo B

Arábia Saudita – 3 pontos Iraque – 3 pontos Indonésia – 1 ponto

