Brasileira do Benfica sofre traumatismo craniano durante jogo

Clube informou que atleta está estável e em observação em um hospital próximo; ela deixou o estádio consciente

FO
Folhapress
FO
Folhapress
Repórter
12/10/2025 20:28

Brasileira do Benfica sofre traumatismo craniano durante jogo
Nycole Raysla, do Benfica

A atacante Nycole Raysla, do Benfica, e com passagem pela seleção brasileira, sofreu um traumatismo cranioencefálico após bater a cabeça em disputa de bola na partida contra o Valadares, neste domingo (12/10), pelo Campeonato Português.

O clube lisboeta informou que a atleta está estável e em observação em um hospital próximo. Nycole chegou a ficar desacordada no gramado, mas deixou o estádio consciente.

O lance aconteceu aos 12 minutos do primeiro tempo. Nycole disputou a bola com a goleira norte-americana Seppi e ambas bateram a cabeça. Enquanto a atacante desmaiou, a arqueira teve um ferimento na testa e ficou com a camisa ensanguentada.

Cinco minutos antes, Nycole havia aberto o marcador para o Benfica. A equipe da capital portuguesa venceu a partida por 4 a 1.

A notícia Brasileira do Benfica sofre traumatismo craniano durante jogo foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress

