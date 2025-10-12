Gigante africano bate Comores e garante vaga na Copa do Mundo (Gana confirmou a sua classificação para o Mundial. Neste domingo, bateu Comores por 1 a 0)

Como esperado, Gana garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (12/10), no Estádio de Acra, a seleção ganesa recebeu as Ilhas Comores pela última rodada do Grupo I das Eliminatórias Africanas.

A situação era confortável: Gana só ficaria fora da Copa se perdesse o jogo e Madagascar vencesse Mali fora de casa, tirando ainda oito gols de saldo. Um cenário improvável. Assim, quase como um protocolo, os ganeses fizeram o dever de casa e venceram um rival que são fregueses por 1 a 0, gol de Kudus, no segundo tempo, para euforia dos mais de 35 mil presentes ao estádio.

Com a vitória, Gana chegou aos 25 pontos, confirmou a primeira posição do grupo e garantiu vaga direta para sua quarta Copa do Mundo (após participações em 2006, 2010, 2014 e 2022). Além dela, já se garantiram na África: Egito, Marrocos, Argélia e Tunísia. Restam três vagas: serão de Senegal ou Congo (Grupo B); Benin ou África do Sul (Grupo C); Cabo Verde ou Camarões (Grupo D); Costa do Marfim ou Gabão (Grupo F).

Madagascar, que perdeu por 4 a 1 para Mali, terminou com 19 pontos e ficou em segundo lugar. Agora, terá que aguardar o encerramento das demais rodadas das Eliminatórias Africanas para saber se será uma das quatro melhores segundas colocadas entre os nove grupos – o que lhe daria chance na repescagem continental. Mas essa possibilidade é mínima, pois dependeria de várias combinações, pois três das quatro seleções segudas colocadas já superam os malgaxes.

Como funcionam as Eliminatórias Africanas para a Copa de 2026

Os campeões dos nove grupos se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2026. As quatro melhores seleções que terminarem em segundo lugar disputam um mata-mata continental. O vencedor dessa fase avança para a repescagem intercontinental, onde enfrentará seleções de outros continentes por uma vaga adicional no Mundial.

Como há grupos com cinco e outros com seis seleções, a FIFA estabelece um critério para garantir igualdade na comparação entre os segundos colocados. Os jogos contra o último de cada grupo com seis seleções não contam para essa classificação. Essa regra não se aplica ao grupo com apenas cinco seleções, já que todos os jogos são mantidos para fins de cálculo. Como exemplo: Madagascar tem 19 pontos. Porém, seis deles foram sobre o lanterna Chade. Assim, para a conta da repescagem, a seleção malgaxe vai para 13 pontos.

Vitória com revanche e festa em Gana

Com o estádio lotado e clima de festa em Acra, Gana entrou em campo consciente de que a classificação era quase certa. Mas a vitória não era garantida — afinal, o retrospecto contra Comores era ruim: em quatro confrontos anteriores, Gana somava duas derrotas, um empate e apenas uma vitória. No jogo do turno, os ganeses haviam perdido por 1 a 0.

Em clima de revanche, os donos da casa começaram o jogo pressionando, mas viram Comores quase marcar logo aos três minutos, em uma cabeçada perigosa de Ben Youssouf (do Sochaux, da França). Foi a principal chance de um primeiro tempo equilibrado, com boas oportunidades para ambos os lados.

No início do segundo tempo, enfim, o gol ganês saiu. Kudus, que vinha sendo muito vaiado, aproveitou uma grande confusão na área após escanteio e escorou o cruzamento de Partey para abrir o placar. Festa da torcida e com a classificação saindo com um vitória contra um algoz.

Outros resultados do Grupo I

Outros dois jogos fecharam a última rodada. Além de Mali 4 a 1 em Madagascar. O Chade perdeu em casa para República Centro-Africana, 3 a 2. A derrota deixou o Chade na lanterna, com apenas 1 ponto. A República Centro-Africana terminou com 8 pontos.

Classificação final. 1º Gana, 25 pontos (na Copa); 2º Madagascar, 19; 3º Mali, 18; 4º Comores, 15; 5º República Centro-Africana, 8; 6º Chade,1.

A notícia Gigante africano bate Comores e garante vaga na Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10