Defensores cometem falhas bizarras, e campeã da Eurocopa está fora da Copa

Defensores da Grécia falharam e entregaram dois tentos à Dinamarca em derrota, resultado que tira da equipe qualquer chance de classificação à Copa do Mundo de 2026

Sofia Cunha
Sofia Cunha
Repórter
12/10/2025 19:19

Rasmus Højlund aproveita falha da defesa da Grécia para ampliar o placar para a Dinamarca na vitória por 3 a 1, pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias

Surpresa e campeã da Eurocopa em 2004, a Grécia deixou a corrida por vaga na Copa do Mundo de 2026 neste domingo (12/10), ao perder para a Dinamarca por 3 a 1, no Estádio Parken, em Copenhague, pela quarta rodada do Grupo C das Eliminatórias Europeias. Falhas bizarras de defensores gregos que culminaram em gols da Seleção Dinamarquesa marcaram a partida.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Christos Zafeiris entregou o primeiro gol à Dinamarca. Na tentativa de recuar a bola para o goleiro Vlachodimos, o meio-campista deu uma assistência ao atacante Rasmus Højlund. Oportunista e bem posicionado, o camisa 9 precisou dar um toque na bola, apenas para tirar o arqueiro da jogada.

Posteriormente, aos 39 da etapa inicial, o zagueiro Joachim Andersen ampliou em cabeceio. A Grécia mal teve tempo de se recuperar do baque e sofreu outro. Novamente em ‘entregada’ – com desenho parecido.

Dessa vez, o zagueiro Konstantinos Koulierakis recebeu passe de Vlachodimos na fogueira e tentou devolver de cabeça. Atento, o meio-campista Victor Froholdt e cruzou rasteiro para a entrada da área. O meia Mikkel Damsgaard se aproximou em velocidade, chutou de primeira e balançou a rede.

Qual a situação do Grupo C?

Em terceiro, com apenas três pontos, a Grécia não tem condições de alcançar a segunda posição nas duas rodadas restantes. A Bielorrússia, derrotada nos quatro confrontos, segue na lanterna, também sem chances de classificação.

A líder Dinamarca, com 10 pontos e saldo de 11 gols, e a vice-líder Escócia brigam para definir qual seleção se garante diretamente na Copa do Mundo (vantagem ao primeiro colocado) e qual terá de disputar a repescagem (segunda posição).

As equipes se enfrentam na sexta rodada, em 18 de novembro (uma terça-feira), às 15h45 (de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow, na Escócia.

Antes disso, pela quinta rodada, a Dinamarca recebe a Bielorrússia no Parken, em 15 de novembro (um sábado), às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia e pela mesma rodada, a Escócia visita a Grecia no Estádio Karaiskákis, em Pireu, a partir das 16h45 (de Brasília).

A notícia Defensores cometem falhas bizarras, e campeã da Eurocopa está fora da Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

