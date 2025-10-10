Bélgica x Macedônia do Norte: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45, pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026
Bélgica e Macedônia do Norte se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45, na Ghelamco Arena, em Gent, pela sétima rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.
As equipes compartilham o Grupo J com País de Gales, Cazaquistão e Liechtenstein. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga na Copa, e o segundo vai para os playoffs.
Os belgas venceram País de Gales, Liechtenstein e Cazaquistão, além de terem empatado com a Macedônia do Norte por 1 a 1. Assim, a equipe ocupa a segunda colocação, com 10 pontos.
A Macedônia do Norte é líder, com 11 pontos. Em cinco jogos, venceu Liechtenstein (duas vezes) e Cazaquistão, e empatou com Bélgica e País de Gales.
As seleções já se enfrentaram em três oportunidades. Foram duas vitórias belgas e um empate.
Bélgica x Macedônia do Norte: onde assistir
O confronto entre Bélgica e Macedônia do Norte será transmitido pela Disney+ (streaming).
Bélgica x Macedônia do Norte: prováveis escalações
- Bélgica: Courtois; Castagne, Debast, Theate, Cuyper, Vanaken, Raski; Doku, De Bruyne, Trossard, Opensa. Técnico: Rudi Garcia.
- Macedônia do Norte: Dimitrievski; Zajkov, Musliu, Manev; Ilievski, Alimi, Kostadinov, Alioski; Bardhi; Miovski, Elmas. Técnico: Blagoja Milevski.
