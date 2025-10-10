Assine
Bélgica x Macedônia do Norte: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45, pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Vitor de Araújo
10/10/2025 12:08

Bélgica e Macedônia do Norte se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45, na Ghelamco Arena, em Gent, pela sétima rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

As equipes compartilham o Grupo J com País de Gales, Cazaquistão e Liechtenstein. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga na Copa, e o segundo vai para os playoffs.

Os belgas venceram País de Gales, Liechtenstein e Cazaquistão, além de terem empatado com a Macedônia do Norte por 1 a 1. Assim, a equipe ocupa a segunda colocação, com 10 pontos.

A Macedônia do Norte é líder, com 11 pontos. Em cinco jogos, venceu Liechtenstein (duas vezes) e Cazaquistão, e empatou com Bélgica e País de Gales. 

As seleções já se enfrentaram em três oportunidades. Foram duas vitórias belgas e um empate.

Bélgica x Macedônia do Norte: onde assistir

O confronto entre Bélgica e Macedônia do Norte será transmitido pela Disney+ (streaming).

Bélgica x Macedônia do Norte: prováveis escalações

  • Bélgica: Courtois; Castagne, Debast, Theate, Cuyper, Vanaken, Raski; Doku, De Bruyne, Trossard, Opensa. Técnico: Rudi Garcia.
  • Macedônia do Norte: Dimitrievski; Zajkov, Musliu, Manev; Ilievski, Alimi, Kostadinov, Alioski; Bardhi; Miovski, Elmas. Técnico: Blagoja Milevski.

A notícia Bélgica x Macedônia do Norte: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

overflay