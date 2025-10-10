França x Azerbaijão: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias Europeias (Equipes vão disputar Eliminatórias para a Copa )

França e Azerbaijão se enfrentam em partida válida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida ocorrerá nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, na França.

Anteriormente, a França venceu a Islândia por 2 a 1, em 9 de setembro, em jogo válido pela segunda rodada. O jogo ocorreu no Parque dos Príncipes, em Paris, na França.

Já o Azerbaijão empatou por 1 a 1 com o a Ucrânia, na mesma data. A partida ocorreu no Estádio Olímpico, em Baku, no Azerbaijão.

França x Azerbaijão: onde assistir

A partida entre França e Azerbaijão será transmitida pelo o SporTV (TV fechada).

França x Azerbaijão: prováveis escalações

França: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Kone; Coman, Olise, Ekitike; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Azerbaijão: Mahammadaliyev; Dashdamirov, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Aliyev; Khaybulaev, Mahmudov, Nuriiev; Emreli, Dadashov. Técnico: Aykhan Abbasov

A notícia França x Azerbaijão: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias Europeias foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques