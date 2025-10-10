Alemanha x Luxemburgo: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45, PreZero Arena, pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026
Alemanha e Luxemburgo s enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45, na PreZero Arena, em Sinsheim, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.
As equipes compartilham o Grupo A com Eslováquia e Irlanda do Norte. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga na Copa e o segundo vai para os playoffs.
Os alemães acumulam três pontos e ocupam a terceira posição no grupo, após vencerem a Irlanda do Norte e perderem para a Eslováquia.
Luxemburgo ainda não somou pontos no torneio, tendo perdido para Irlanda do Norte e Ucrânia.
As seleções nunca se enfrentaram.
Alemanha x Luxemburgo: onde assistir
O confronto entre Alemanha e Luxemburgo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Alemanha x Luxemburgo: prováveis escalações
- Alemanha: Nubel, Anton, Koch, Tah, Raum; Kimmich, Stiller, Gnabry, Wirtz, Goretzka; Adeyemi. Técnico: Julian Nagelsmann.
- Luxemburgo: Moris, Jans, Mahmutovic, Olesen, Carlson, Bohnert; Moreira, Barreiro, Duarte, Dardari; Muratovic. Técnico: Jeff Strasser.
Alemanha x Luxemburgo: arbitragem
- Árbitro: Nenad Minakovic (Sérvia).
- Assistentes: Nikola Borovic (Sérvia) e Bosko Bozovic (Sérvia).
- VAR: Momcilo Markovic (Sérvia).
A notícia Alemanha x Luxemburgo: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo