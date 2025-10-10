Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Alemanha x Luxemburgo: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45, PreZero Arena, pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
10/10/2025 11:07

compartilhe

SIGA
x
Alemanha x Luxemburgo: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias
Alemanha x Luxemburgo: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias crédito: No Ataque Internacional
Alemanha x Luxemburgo: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias
Alemanha x Luxemburgo: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias (Alemanha busca vitória nas Eliminatórias Europeias)

Alemanha e Luxemburgo s enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45, na PreZero Arena, em Sinsheim, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

As equipes compartilham o Grupo A com Eslováquia e Irlanda do Norte. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga na Copa e o segundo vai para os playoffs.

Os alemães acumulam três pontos e ocupam a terceira posição no grupo, após vencerem a Irlanda do Norte e perderem para a Eslováquia.

Luxemburgo ainda não somou pontos no torneio, tendo perdido para Irlanda do Norte e Ucrânia.

As seleções nunca se enfrentaram.

Alemanha x Luxemburgo: onde assistir

O confronto entre Alemanha e Luxemburgo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Alemanha x Luxemburgo: prováveis escalações

  • Alemanha: Nubel, Anton, Koch, Tah, Raum; Kimmich, Stiller, Gnabry, Wirtz, Goretzka; Adeyemi. Técnico: Julian Nagelsmann.
  • Luxemburgo: Moris, Jans, Mahmutovic, Olesen, Carlson, Bohnert; Moreira, Barreiro, Duarte, Dardari; Muratovic. Técnico: Jeff Strasser.

Alemanha x Luxemburgo: arbitragem

  • Árbitro: Nenad Minakovic (Sérvia).
  • Assistentes: Nikola Borovic (Sérvia) e Bosko Bozovic (Sérvia).
  • VAR: Momcilo Markovic (Sérvia).

A notícia Alemanha x Luxemburgo: onde assistir e escalações pelas Eliminatórias Europeias foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay