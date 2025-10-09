Memphis marca no final e Holanda goleia Malta pelas Eliminatórias Europeias (Depay comemora gol contra Malta)

A Holanda venceu Malta nesta quinta-feira *9/10), por 4 a 0, no Estádio Nacional de Ta’ Qali, em Malta, pela sétima rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, entrou no segundo tempo e marcou o quarto gol do jogo. Gakpo (2) e Reijnders marcaram os outros tentos da seleção holandesa.

Situação na competição

Com o resultado, a Holanda chegou a 13 pontos em cinco jogos e segue na liderança do Grupo G.

A Polônia ocupa a segunda posição, com 10, mesma pontuação da Finlândia, terceira colocada. Malta, por sua vez, amarga a lanterna da chave, com dois pontos somados, um a menos que a Lituânia, quarta colocada.

Resumo do jogo

Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo (7ª rodada do Grupo G)

Local: Estádio Nacional de Ta’ Qali, em Malta

Data: 09 de outubro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

Cody Gakpo, aos 12′ do 1º tempo (Holanda)

Cody Gakpo, aos 3′ do 2º tempo (Holanda)

Tijjani Reijnders, aos 12′ do 2º tempo (Holanda)

Memphis Depay, aos 48′ do 2º tempo (Holanda)

Como foi o jogo

A Holanda chegou ao primeiro gol aos 12 minutos da etapa inicial. Após Gakpo ser derrubado na área, o árbitro marcou pênalti para os visitantes. O próprio atacante foi para a cobrança, bateu rasteiro no canto e abriu o placar.

O árbitro voltou a assinar uma penalidade máxima para a seleção holandesa aos 38, após a bola tocar no braço do zagueiro Shaw. No entanto, após revisão, o juiz voltou atrás da decisão.

Outro pênalti foi marcado para a Holanda no começo do segundo tempo, aos dois minutos. Weghorst foi puxado por Enrico Pepe, e o árbitro assinalou a marcação. Gakpo deslocou o goleiro, anotou seu segundo gol e ampliou a vantagem holandesa.

A equipe de Ronald Koeman chegou ao terceiro gol aos 12. Após pressão na saída de Malta, Gakpo aproveitou passe errado do goleiro na área e rolou para Reijnders, que dominou e completou para o fundo das redes.

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, entrou em campo aos 22. Seis minutos depois, o camisa 10 recebeu amarelo por atrapalhar cobrança de falta de Malta. O jogador quase deixou o seu aos 41, quando bateu da entrada da área para fora.

Após insistir, Memhpis conseguiu balançar as redes no último lance, aos 48. Após boa jogada pela direita, Dumfries cruzou para o atacante do Timão, que desviou de cabeça para dar números finais à partida.

Próximo jogo da Holanda

Holanda x Finlândia (8ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo)

Data e horário: 12/10 (domingo), às 13h (de Brasília)

Local: Amsterdam Arena, em Amsterdam, na Holanda.

Próximo jogo de Malta

Malta x Bósnia e Herzegovina (amistoso)

Data e horário: 12/10 (domingo), às 14h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Ta’ Qali, em Malta

Veja os demais resultados das Eliminatórias Europeias desta quinta-feira

Finlândia 2 x 1 Lituânia

República Tcheca 0 x 0 Croácia

Áustria 10 x 0 San Marino

Escócia 3 x 1 Grécia

Ilhas Faroé 4 x 0 Montenegro

Bielorússia 0 x 6 Dinamarca

Chipre 2 x 2 Bósnia e Herzegovina

