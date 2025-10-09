Assine
República Tcheca x Croácia: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias Europeias

Equipes se enfrentam em partida válida pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa, na Fortuna Arena, em Praga.

Beatriz Marques
Beatriz Marques
09/10/2025 12:36

República Tcheca e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (9/10), às 15h45 (de Brasília), pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida ocorrerá  na Fortuna Arena, em Praga, capital da República Tcheca.

A República Tcheca está na segunda colocação do Grupo L, com 12 pontos. Em caso de vitória, a equipe assume a liderança e passa a Croácia, que possui a mesma pontuação.

República Tcheca x Croácia: onde assistir

O confronto entre República Tcheca e Croácia será transmitido pelo SporTV (TV fechada).

República Tcheca x Croácia: prováveis escalações

  • República Tcheca: Stanek; Doudera, Jemelka, Krejcí, Zelený; Soucek, L. Cerv; Pavel Sulc, Vasil Kusej, Provod e Kuchta. Técnico: Ivan Hasek.
  • Croácia: Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric, Kramaric; Pasalic, Perisic e Franjo Ivanovic. Técnico: Zlatko Dalic.

A notícia República Tcheca x Croácia: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias Europeias foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

