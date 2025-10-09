Assine
Malta x Holanda: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias Europeias

Equipes disputam partida válida pela sétima rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Malta x Holanda: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias Europeias
crédito: No Ataque Internacional
Malta x Holanda: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias Europeias
Malta x Holanda: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias Europeias (Memphis Depay jogará Eliminatórias para a Copa)

Malta e Holanda se enfrentam pela sétima rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida ocorre nesta quinta-feira (9/10) às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Ta’Qali, em Ta’Qali.

Anteriormente, a seleção de Malta venceu por 3 a 1 o San Marino, em um amistoso, no dia 9 de setembro, também no Estádio Nacional de Ta’Qali.

Já a Holanda vem de vitória por 3 a 2 contra a Lituânia, no dia 7 de setembro, em Kaunas. Na partida, o atacante do Corinthians Memphis Depay marcou duas vezes.

Malta x Holanda: onde assistir

O confronto entre Malta e Holanda será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).

Malta x Holanda: prováveis escalações

  • Malta: Bonello, Muscat, Shaw, Pepe, Beerman; Satariano, Paiber, Mbong, Chouaref, Mbong; Cardona. Técnico: Emilio De Leo.
  •  Holanda: Verbruggen, Dumfires, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Gravenberch, Malen, Gakpo, Reijnders; Weghorst. Técnico: Ronald Koeman.

A notícia Malta x Holanda: onde assistir, horário e escalações pelas Eliminatórias Europeias foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

overflay