Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

A única seleção que pode se garantir na Copa do Mundo nesta quinta (9/10)

Eliminatórias Africanas pode garantir, nesta quinta-feira (9/10), mais um representante na Copa do Mundo de 2026

Publicidade
Carregando...
JC
José Cândido Júnior
JC
José Cândido Júnior
Repórter
09/10/2025 12:36

compartilhe

SIGA
x
A única seleção que pode se garantir na Copa do Mundo nesta quinta (9/10)
A única seleção que pode se garantir na Copa do Mundo nesta quinta (9/10) crédito: No Ataque Internacional
A única seleção que pode se garantir na Copa do Mundo nesta quinta (9/10)
A única seleção que pode se garantir na Copa do Mundo nesta quinta (9/10) (Troféu da Copa do Mundo)

As Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 pode definir mais um classificado nesta quinta-feira (9/10). A Argélia tenta carimbar a vaga em confronto com a Somália, às 13h (de Brasília), em Oran, pela nona rodada do Grupo G.

A Argélia, campeã da Copa Africana de Nações em 2019, entra em campo com a chance de confirmar a liderança do grupo, com 19 pontos. Os argelinos precisam vencer e contar com tropeços dos concorrentes para confirmar a classificação.

As Eliminatórias Africanas disponibilizam nove vagas diretas para o Mundial de 2026 – triplamente sediado em Canadá, Estados Unidos e México.

Seleções já classificados para Copa 2026

América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.
Ásia: Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão.
África: Marrocos, Tunísia e Egi
Com menos da metade das vagas preenchidas, o mundo do futebol volta seus olhos para as rodadas finais de todas as eliminatórias. Qual será a próxima seleção, além da Argélia, a se juntar a este grupo de elite?

A notícia A única seleção que pode se garantir na Copa do Mundo nesta quinta (9/10) foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay