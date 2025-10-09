A única seleção que pode se garantir na Copa do Mundo nesta quinta (9/10) (Troféu da Copa do Mundo)

As Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 pode definir mais um classificado nesta quinta-feira (9/10). A Argélia tenta carimbar a vaga em confronto com a Somália, às 13h (de Brasília), em Oran, pela nona rodada do Grupo G.

A Argélia, campeã da Copa Africana de Nações em 2019, entra em campo com a chance de confirmar a liderança do grupo, com 19 pontos. Os argelinos precisam vencer e contar com tropeços dos concorrentes para confirmar a classificação.

As Eliminatórias Africanas disponibilizam nove vagas diretas para o Mundial de 2026 – triplamente sediado em Canadá, Estados Unidos e México.

Seleções já classificados para Copa 2026

América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.

Ásia: Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão.

África: Marrocos, Tunísia e Egi

Com menos da metade das vagas preenchidas, o mundo do futebol volta seus olhos para as rodadas finais de todas as eliminatórias. Qual será a próxima seleção, além da Argélia, a se juntar a este grupo de elite?





