Giants x Eagles: horário e onde assistir pela NFL (Atletas do Giants e Eagles)

New York Giants e Philadelphia Eagles se enfrentam nesta quinta-feira (9/10), em East Rutherford, Nova Jersey, pela semana seis da NFL. O jogo da Conferência Nacional Leste começa às 21h15 (de Brasília), no MetLife Stadium.

No último domingo (5/10), os Giants perderam para os Saints por 26 a 14, no Superdome Stadium, liderado pelo quarterback Jaxson Dart. Apesar de abrir 14 a 3, a partida foi marcada por uma sequência de erros da equipe do leste, que deixou o rival comandar o jogo com o veterano quarterback, Matthew Stafford, com 375 jardas lançadas e 3 touchdowns, para consagrar a primeira vitória do Saints na temporada. Após cinco semanas, o New York Giants tem uma vitória e quatro derrotas.

Por sua vez, o Philadelphia Eagles também sofreu derrota para os Broncos, por 21 a 17, nesse domingo (5/10), no Lincoln Financial Field, pela semana cinco do campeonato. O Denver Broncos protagonizou uma das maiores reviravoltas da temporada ao derrotar o atual campeão do Super Bowl.

A equipe de Sean Payton esteve atrás no placar durante boa parte da partida, mas encontrou no quarterback, Bo Nix, uma noite inspirada para virar o jogo. O destaque da noite conduziu duas campanhas decisivas no quarto período. Assim, o Eagles inicia a semana seis em primeiro lugar lugar, com quatro vitórias e uma derrota.

A última vez que Giants e Eagles se enfrentaram, o time da Philadelphia venceu por 20 a 13, em 5 de janeiro, no Lincoln Financial Field, pela fase regular do grupo oeste.

Giants x Eagles: Onde assistir

O confronto entre Giants e Eagles será transmitido por SporTV 2 (TV fechada) e NFL Game Pass/DAZN (streaming).

Giants x Eagles: Data e Horário

Data: Quinta-feira (9/10);

Quinta-feira (9/10); Horário : 21h15 (horário de Brasília);

: 21h15 (horário de Brasília); Local: MetLife Stadium, em East Rutherford, New Jersey.

