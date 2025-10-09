Olimpia x São Paulo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores Feminina (Atletas do Olimpia e São Paulo)

Olimpia e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (9/10), em Banfield, na Argentina, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores Feminina. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Florencio Solá.

Nessa segunda-feira (6/10), o Olimpia perdeu para o San Lorenzo por 1 a 0, no Francisco Urbano, na Argentina, pela segunda rodada da chave. O time segue em busca da primeira vitória na competição.

Por sua vez, o São Paulo perdeu para o Colo-Colo por 1 a 0, nessa segunda-feira (6/10), no mesmo local, também pela segunda rodada. O time paulista tem uma derrota e uma vitória na competição.

Essa é a última rodada da fase de grupos e será a primeira vez que as equipes se enfrentam na história.

Situação do grupo

O Colo-Colo lidera a chave, com seis pontos. São Paulo (segundo, com três), San Lorenzo (terceiro, também com três) e Olimpia (quarto, ainda sem pontuar) completam a classificação.

Ao fim de três rodadas, os dois melhores times de cada grupo avançam às quartas de final. San Lorenzo e Colo-Colo se enfrentam no outro jogo da chave, a partir das 20h, no Francisco Urbano.

Para avançar, o São Paulo precisa vencer e torcer por um tropeço dos argentinos diante do Colo-Colo. Se o San Lorenzo ganhar, a definição dos classificados iria para os critérios de desempate – o saldo de gols é o primeiro deles.

Em caso de empate, o Tricolor torce para que o San Lorenzo não vença o Colo-Colo. Se perder, o time do Morumbi precisa que os argentinos também percam – nesse caso, São Paulo, San Lorenzo e Olimpia decidiriam a segunda vaga do grupo nos critérios de desempate.

Olimpia x São Paulo: onde assistir

O confronto entre São Paulo e Palmeiras será transmitido pela SporTV (TV fechada),GOAT (YouTube), Cazé TV (YouTube), Pluto TV (streaming), NSports (YouTube) e Xsports (TV aberta).

Olimpia x São Paulo: prováveis escalações

Olimpia: Saleb; Barreto, Alonso, Riso e Vizcuña; Aguilera, Garay, Pion e Villalba; Peralta e González. Técnico: Ariel Rivaldi.

Saleb; Barreto, Alonso, Riso e Vizcuña; Aguilera, Garay, Pion e Villalba; Peralta e González. Ariel Rivaldi. São Paulo:Carlinha; Bia Menezes, Carol Gil, Kaká e Calderan; Camilinha, Karla Alves, Aline e Isa; Millene e Serrana. Técnico: Thiago Viana.

Olimpia x São Paulo: arbitragem

Árbitro: Marcelly Zambrano (EQU).

A notícia Olimpia x São Paulo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores Feminina foi publicada primeiro no No Ataque por Malu Moura