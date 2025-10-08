Assine
Cavani presenteia Simone Biles com camisa do Boca Juniors

Atacante uruguaio foi "hóspede de honra" em palestra de Simone Biles, na Argentina; Ela está no país para um histórico evento

08/10/2025 18:25

Cavani presenteia Simone Biles com camisa do Boca Juniors crédito: No Ataque Internacional
Cavani presenteia Simone Biles com camisa do Boca Juniors (Momento em que a ginasta norte-americana é presenteada com camisa boquense)

Na figura de “hóspede de honra”, o atacante uruguaio Edinson Cavani presenteou a ginasta norte-americana Simone Biles com uma camisa do Boca Juniors. O fato ocorreu nesta quarta-feira (8/10) em meio a presença da atleta estadunidense no país vizinho.

A saber, a dona de 11 medalhas olímpicas no currículo está na Argentina em razão de um histórico evento que ocorre na cidade de Buenos Aires. Em uma agenda de três, a cidade portenha está sendo condecorada como a Capital Mundial do Esporte para 2027 onde uma das palestras previstas é de Simone Biles.

Apesar da honraria de representar a sociedade do país em que atua, mesmo sendo uruguaio, o momento de Edinson Cavani não é de celebração. Especialmente, em razão de problema muscular na coxa direita que o tira de combate desde o último dia 14 de setembro.

De acordo com o planejamento do departamento médico do Boca Juniors, a ideia era de que Cavani estava na reta final da plena recuperação. Não por acaso, ele integrou o banco de reservas no último domingo (5). Na data em questão, o Boca goleou o Newell’s Old Boys, por 5 a 0, em duelo do Clausura local.

Entretanto, no fim da atividade que ocorreu nesta quarta, no CT do clube portenho, o avante se ressentiu novamente das dores no local. Algo que, na avaliação inicial, diminui consideravelmente suas chances de voltarem a ativa neste sábado (11), às 14h30 (de Brasília), contra o Barracas Central.

overflay