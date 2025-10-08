Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Jornal da Espanha diz que jogador do Sevilla é acusado de agressão sexual

Episódio teria ocorrido no dia 1º de setembro de 2024; caso também envolve um amigo do jogador que participou da agressão

Publicidade
Carregando...
BM
Beatriz Marques
BM
Beatriz Marques
Repórter
08/10/2025 18:25

compartilhe

SIGA
x
Jornal da Espanha diz que jogador do Sevilla é acusado de agressão sexual
Jornal da Espanha diz que jogador do Sevilla é acusado de agressão sexual crédito: No Ataque Internacional
Jornal da Espanha diz que jogador do Sevilla é acusado de agressão sexual
Jornal da Espanha diz que jogador do Sevilla é acusado de agressão sexual (Rafa Mir quando vestia a camisa do Sevilla )

O atacante Rafa Mir, de 28 anos, teria sido formalmente acusado nesta quarta-feira (8/10) de agressão sexual “com uso de violência” na justiça espanhola. O caso aconteceu no ano passado, quando o jogador defendia o Valencia. Agora, o atacante defende as cores do Elche, que o contratou por empréstimo junto ao Sevilla, clube que detém direitos dele. As informações são do jornal “Las Provincias”.

O episódio teria ocorrido no dia 1º de setembro de 2024. O caso também envolve um amigo do jogador que participou da agressão, Pablo Jara.

Os próximos passos

O próximo passo para Rafa Mir seria comparecer ao tribunal no dia 13 de outubro. A justiça espanhola teria decidido que há “provas, não mera suspeita”, e apontaria dois episódios de agressão sexual envolvendo violência contra a denunciante de 21 anos, que Mir teria conhecido em uma boate e que concordou em ir à sua casa na data de 1º de setembro.

Como consequência, Rafa Mir se encontraria detido sob uma fiança de 12,5 mil euros (cerca de R$ 77,6 mil), e Jara está detido sob fiança de 5.000 euros (aproximadamente R$ 31 mil).

De acordo com a decisão judicial, o primeiro episódio de agressão teria ocorrido na piscina, enquanto o segundo teria sido feito no banheiro. “Em ambos os casos, houve relação sexual, com o homem inserindo os dedos nela sem o consentimento dela, apesar de a vítima ter pedido para ele parar, soltado e empurrado”, explica.

Por fim, o passaporte de Rafa Mir teria sido revogado. Além disso, ele também teria sido proibido de sair do país, e recebeu uma ordem de restrição de 500 metros e nenhum contato com a vítima e a outra mulher que apresentou a queixa contra Jara.

A notícia Jornal da Espanha diz que jogador do Sevilla é acusado de agressão sexual foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay