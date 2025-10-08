Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026
Copa do Mundo com novo formato tem 19 das 48 vagas preenchidas; competição ocorre do dia 11 de junho a 19 de julho de 2026
A disputa pela classificação à Copa do Mundo de futebol de 2026 está a todo vapor. Das 48 vagas, 19 já foram preenchidas e outras seleções se garantirão no Mundial até terça-feira (14/10), último dia da Data Fifa de outubro – veja a lista completa ao fim da matéria.
Nesta quarta-feira (8/10), o Egito se tornou a 19ª equipe classificada. O país venceu o Djibuti por 3 a 0, no Estádio Larbi Zaouli, em Marrocos, com dois gols do ponta-direita Mohamed Salah, em jogo pela nona rodada do Grupo A das Eliminatórias. Assim, os egípcios se juntam a Tunísia e Marrocos como representantes da África garantidos até aqui.
A Europa pode ter até oito seleções confirmadas nesta Data Fifa. França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Croácia, Noruega, Suíça e Eslováquia têm condições de garantir vaga ainda em outubro no Velho Continente.
A lista de classificados até então é composta por Egito, Tunísia, Marrocos, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Irã, Japão, Uzbequistão, Austrália, Coreia do Sul, Jordânia, Nova Zelândia, México, Estados Unidos e Canadá.
Seleções classificadas
- Canadá (país-sede)
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
- Japão (Ásia)
- Irã (Ásia)
- Uzbequistão (Ásia)
- Coreia do Sul (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Austrália (Ásia)
- Nova Zelândia (Oceania)
- Argentina (América do Sul)
- Brasil (América do Sul)
- Equador (América do Sul)
- Uruguai (América do Sul)
- Colômbia (América do Sul)
- Paraguai (América do Sul)
- Marrocos (África)
- Tunísia (África)
- Egito ( África)
Divisão de vagas
- Europa: 16 vagas
- América do Sul: 6 vagas
- América do Norte e Central: 6 vagas
- Ásia: 8 vagas
- África: 9 vagas
- Oceania: 1 vaga
- Playoff: 2 vagas
Novo formado da Copa do Mundo
Marcado para 11 de junho a 19 de julho de 2026, o próximo Mundial terá formato inédito. Além do novo número de seleções participantes (de 32 para 48), a competição terá cinco fases de mata-mata e será disputada em três países: Canadá, Estados Unidos e México.
As equipes serão divididas em 12 grupos com quatro times. As duas melhores de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam para a fase eliminatória.
