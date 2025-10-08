Assine
Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo com novo formato tem 19 das 48 vagas preenchidas; competição ocorre do dia 11 de junho a 19 de julho de 2026

08/10/2025 17:23

crédito: No Ataque Internacional
Bola da Copa do Mundo 2026

A disputa pela classificação à Copa do Mundo de futebol de 2026 está a todo vapor. Das 48 vagas, 19 já foram preenchidas e outras seleções se garantirão no Mundial até terça-feira (14/10), último dia da Data Fifa de outubro – veja a lista completa ao fim da matéria.

Nesta quarta-feira (8/10), o Egito se tornou a 19ª equipe classificada. O país venceu o Djibuti por 3 a 0, no Estádio Larbi Zaouli, em Marrocos, com dois gols do ponta-direita Mohamed Salah, em jogo pela nona rodada do Grupo A das Eliminatórias. Assim, os egípcios se juntam a Tunísia e Marrocos como representantes da África garantidos até aqui.

A Europa pode ter até oito seleções confirmadas nesta Data Fifa. França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Croácia, Noruega, Suíça e Eslováquia têm condições de garantir vaga ainda em outubro no Velho Continente.

A lista de classificados até então é composta por Egito, Tunísia, Marrocos, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Irã, Japão, Uzbequistão, Austrália, Coreia do Sul, Jordânia, Nova Zelândia, México, Estados Unidos e Canadá.

Seleções classificadas

  • Canadá (país-sede)
  • Estados Unidos (país-sede)
  • México (país-sede)
  • Japão (Ásia)
  • Irã (Ásia)
  • Uzbequistão (Ásia)
  • Coreia do Sul (Ásia)
  • Jordânia (Ásia)
  • Austrália (Ásia)
  • Nova Zelândia (Oceania)
  • Argentina (América do Sul)
  • Brasil (América do Sul)
  • Equador (América do Sul)
  • Uruguai (América do Sul)
  • Colômbia (América do Sul)
  • Paraguai (América do Sul)
  • Marrocos (África)
  • Tunísia (África)
  • Egito ( África)

Divisão de vagas

  • Europa: 16 vagas
  • América do Sul: 6 vagas
  • América do Norte e Central: 6 vagas
  • Ásia: 8 vagas
  • África: 9 vagas
  • Oceania: 1 vaga
  • Playoff: 2 vagas

Novo formado da Copa do Mundo

Marcado para 11 de junho a 19 de julho de 2026, o próximo Mundial terá formato inédito. Além do novo número de seleções participantes (de 32 para 48), a competição terá cinco fases de mata-mata e será disputada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. 

As equipes serão divididas em 12 grupos com quatro times. As duas melhores de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam para a fase eliminatória.

A notícia Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por Malu Moura

