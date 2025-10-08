Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 (Bola da Copa do Mundo 2026)

A disputa pela classificação à Copa do Mundo de futebol de 2026 está a todo vapor. Das 48 vagas, 19 já foram preenchidas e outras seleções se garantirão no Mundial até terça-feira (14/10), último dia da Data Fifa de outubro – veja a lista completa ao fim da matéria.

Nesta quarta-feira (8/10), o Egito se tornou a 19ª equipe classificada. O país venceu o Djibuti por 3 a 0, no Estádio Larbi Zaouli, em Marrocos, com dois gols do ponta-direita Mohamed Salah, em jogo pela nona rodada do Grupo A das Eliminatórias. Assim, os egípcios se juntam a Tunísia e Marrocos como representantes da África garantidos até aqui.

A Europa pode ter até oito seleções confirmadas nesta Data Fifa. França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Croácia, Noruega, Suíça e Eslováquia têm condições de garantir vaga ainda em outubro no Velho Continente.

A lista de classificados até então é composta por Egito, Tunísia, Marrocos, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Irã, Japão, Uzbequistão, Austrália, Coreia do Sul, Jordânia, Nova Zelândia, México, Estados Unidos e Canadá.

Seleções classificadas

Canadá (país-sede)

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Japão (Ásia)

Irã (Ásia)

Uzbequistão (Ásia)

Coreia do Sul (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Austrália (Ásia)

Nova Zelândia (Oceania)

Argentina (América do Sul)

Brasil (América do Sul)

Equador (América do Sul)

Uruguai (América do Sul)

Colômbia (América do Sul)

Paraguai (América do Sul)

Marrocos (África)

Tunísia (África)

Egito ( África)

Divisão de vagas

Europa: 16 vagas

América do Sul: 6 vagas

América do Norte e Central: 6 vagas

Ásia: 8 vagas

África: 9 vagas

Oceania: 1 vaga

Playoff: 2 vagas

Novo formado da Copa do Mundo

Marcado para 11 de junho a 19 de julho de 2026, o próximo Mundial terá formato inédito. Além do novo número de seleções participantes (de 32 para 48), a competição terá cinco fases de mata-mata e será disputada em três países: Canadá, Estados Unidos e México.

As equipes serão divididas em 12 grupos com quatro times. As duas melhores de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam para a fase eliminatória.

A notícia Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por Malu Moura