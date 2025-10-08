Ex-Cruzeiro desabafa após demissão relâmpago: ‘Minha ética é inquebrável’ (Técnico Paulo Pezzolano)

O técnico Paulo Pezzolano, que passou pelo Cruzeiro em 2022, foi demitido nesta quarta-feira (8/10) do Watford, da Inglaterra. Ele mostrou chateação com o desligamento do cargo, que ocorreu após apenas 10 jogos.

Em longo post no Instagram, feito em inglês e espanhol, Pezzolano desabafou sobre o ocorrido. O técnico de 42 anos falou que confiava estar no caminho certo para atingir seu objetivo: subir da Segunda para a Primeira Divisão do Campeonato Inglês.

Pezzolano havia sido contratado em maio. O uruguaio comandou os Hornets em 10 jogos. Foram três vitórias, três empates e quatro derrotas, além de 11 gols marcados e 13 sofridos.

“O Watford me comunicou que nossos caminhos vão se separar. Após meses de trabalho intenso, os resultados confirmavam que estávamos construindo na direção correta para alcançar o objetivo de chegar neste ano à Premier League, e tínhamos um plantel para isso” Paulo Pezzolano, técnico

“Confiávamos plenamente nisso e tínhamos convicção de que conseguiríamos, sempre fiéis a nossos princípios. Quem me conhece sabe que, tanto dentro quanto fora de campo, meus princípios e éticas são inquebráveis. Trabalho e trabalharei sempre baseado nesses códigos, sem exceções.”

Pezzolano manda recado ao Watford e seus torcedores

O Watford está na 11ª posição da Championship 2025-26, com 12 pontos. A competição tem 24 clubes e dá três vagas à Premier League.

Ao fim da temporada regular, os dois primeiros colocados se classificam de forma direta, enquanto os times que ficam da 3ª à 6ª posição disputam a última vaga em uma etapa eliminatória.

“Desde o primeiro dia, eu e a minha família nos sentimos em casa aqui, e é por isso que eu sinceramente espero que Watford alcance o acesso que o seu povo realmente merece”, disse Pezzolano.

“Quero agradecer aos jogadores pela atitude, empenho e respeito que demonstraram comigo e com toda a equipa técnica. Meus agradecimentos também vão para todos os funcionários do clube, cujo esforço diário e cooperação valorizamos profundamente.”

Pezzolano no Cruzeiro

Entre janeiro de 2022 e março de 2023, Pezzolano comandou o Cruzeiro. Ele conduziu a Raposa ao título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, e levou clube de volta a elite após três temporadas.

Foram 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas durante a passagem pelo Cruzeiro. Pezzolano deixou a equipe após eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro de 2023, para o América.

