Campeão da Série B com Cruzeiro, Pezzolano é demitido de clube inglês após dez jogos (Paulo Pezzolano não é mais técnico do Watford)

Técnico campeão da Série B com o Cruzeiro em 2022, Paulo Pezzolano foi demitido do Watford nesta quarta-feira (8/10). O clube da Championship, a Segunda Divisão do Campeonato Inglês, anunciou o espanhol Javi Garcia como substituto do uruguaio.

“O Watford FC tem o prazer de confirmar o retorno de Javi Gracia como treinador principal após decidir se separar de Paulo Pezzolano e sua comissão técnica, a quem agradecemos sinceramente pelos esforços e comprometimento durante o período em que estiveram no comando. Desejamos a eles muito sucesso no futuro”, publicou o Watford nas redes sociais.

Pezzolano no Watofrd

Pezzolano foi contratado pelo Watford em maio deste ano e iniciou o trabalho para a temporada 2025/2026.

No entanto, o uruguaio de 42 anos durou apenas dez jogos no comando dos Hornets. Foram três vitórias, três empates e quatro derrotas, além de 11 gols marcados e 13 sofridos.

Pezzolano deixa o Watford na 11ª posição da Championship, com 12 pontos.

Na Copa da Liga Inglesa, ‘Papa’ foi eliminado com os Golden Boys pelo Norwich City, atual 19º colocado da Segunda Divisão.

Pezzolano no Cruzeiro

Entre janeiro de 2022 e março de 2023, o uruguaio comandou o Cruzeiro. Ele conduziu a Raposa ao título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, e levou clube de volta a elite após três temporadas.

Foram 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas durante a passagem de Pezzolano pelo Cruzeiro. Ele deixou a equipe estrelada após eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro de 2023, para o América.

Carreira de Paulo Pezzolano

Antes de treinar o Cruzeiro, Paulo Pezzolano dirigiu Torque e Liverpool, do Uruguai, entre 2017 e 2019.

Na sequência da carreira, treinou o Pachuca, do México, por duas temporadas.

Depois da saída do Cruzeiro, Pezzolano passou pelo Valladolid, à época também presidido por Ronaldo. Ele levou o clube de volta à Primeira Divisão do Campeonato Espanhol em 2023/2024.

Na metade da temporada seguinte, deixou o clube, que acabou novamente rebaixado.

