Ex-técnico de seleção é condenado após ver pornografia infantil em avião (Masanaga Kageyama durante jogo da Seleção Japonesa Sub-20)

Diretor de desenvolvimento juvenil da Federação Japonesa de Futebol e ex-técnico da Seleção Sub-20 do Japão, Masanaga Kageyama foi preso em um aeroporto em Paris e condenado a 18 meses de prisão com suspensão da pena após visualizar imagens de pornografia infantil em um voo, comunicou uma fonte judicial à Agência France-Presse (AFP) nesta terça-feira.

“Os fatos foram descobertos pela equipe do avião, que deu o alerta depois de constatar que o condenado estava olhando imagens de pornografia infantil na aeronave”, detalhou à AFP o ministério público do tribunal de Bobigny, perto de Paris.

Masanaga Kageyama, diretor técnico da Federação Japonesa de Futebol (Japan Football Association, JFA), foi detido durante uma escala no aeroporto Charles de Gaulle. Ele viajava do Japão para o Chile, segundo o jornal francês Le Parisien.

O tribunal de Bobigny o condenou na segunda-feira a 18 meses de prisão em suspensão condicional e a uma multa de 5 mil euros (cerca de R$ 31,1 mil) por importação, posse, gravação ou visualização de imagens de caráter pornográfico envolvendo menor de 15 anos.

Banido da França

A condenação inclui a proibição de exercer qualquer atividade em contato com menores por 10 anos. Também lhe foi proibida a entrada em território francês pelo mesmo período.

Além disso, a França incluiu seu nome no registro judicial de autores de infrações sexuais.

Kageyama é responsável pela implementação de medidas que fortalecem as equipes de futebol do Japão, incluindo a seleção nacional, além da formação de treinadores e da educação de jovens jogadores.

Ele foi jogador profissional da J-League e treinador de vários clubes da liga japonesa, além de atuar como gerente das equipes Sub-20, Sub-19 e Sub-18 do Japão.

Segundo o Le Parisien, as comissárias de bordo o surpreenderam enquanto ele olhava as imagens em seu laptop, na classe executiva de um voo da Air France. Na ocasião, o condenado afirmou que se tratavam de fotos geradas por inteligência artificial.

Um jornalista do Le Parisien, presente na audiência na segunda-feira, informou que, diante do tribunal, o homem de 58 anos reconheceu os fatos e declarou sentir vergonha, afirmando não saber que era algo proibido na França.

Detido na quinta-feira ao desembarcar do avião, ele ficou em prisão preventiva durante o fim de semana até sua audiência na segunda-feira perante o tribunal. Após a condenação, foi liberado.

A notícia Ex-técnico de seleção é condenado após ver pornografia infantil em avião foi publicada primeiro no No Ataque por AFP