Richarlison alcança marca importante na Premier League

Richarlison completou uma marca expressiva no futebol inglês ao entrar em campo no último sábado (4/10), na vitória por 2 a 1 do Tottenham sobre o Leeds United, pela sétima rodada da Premier League. O atacante brasileiro alcançou 250 partidas disputadas na competição nacional aos 28 anos.

A trajetória de Richarlison na Inglaterra teve início em agosto de 2017, quando estreou na Premier League com a camisa do Watford. Em sua primeira temporada fora do Brasil, o atacante disputou 32 jogos e marcou cinco gols.

Posteriormente, transferiu-se para o Everton, onde atuou por quatro anos. No clube de Liverpool, anotou 52 gols em 152 partidas e consolidou seu nome no cenário inglês.

Chegada ao Tottenham

Contratado pelo Tottenham em julho de 2022, o jogador enfrentou dificuldades na temporada de estreia, com apenas três gols e três assistências em 35 partidas, prejudicado por lesões.

Na temporada 2023/24, apresentou evolução e balançou as redes 12 vezes, além de contribuir com quatro assistências em 31 partidas. Já em 2024/25, somou cinco gols e duas assistências em 24 jogos.

Na atual temporada, Richarlison registra três gols e uma assistência em 13 confrontos sob o comando do técnico Thomas Frank.

Orlando City tentou contratar o atacante

Apesar da estabilidade na Inglaterra, Richarlison foi alvo de uma investida do Orlando City, dos Estados Unidos. A proposta previa um contrato de longa duração e posicionaria o brasileiro como principal nome da equipe no ciclo pré-Mundial.

Entretanto, o negócio não avançou. O principal obstáculo foi o valor exigido pelo Tottenham: cerca de 40 milhões de euros (R$ 248 milhões). O montante não foi cogitado pelos dirigentes norte-americanos, que recuaram diante das condições impostas.

Richarlison também despertou interesse de clubes da Arábia Saudita e da Itália na última janela de transferências. Ainda assim, optou por permanecer nos Spurs até, pelo menos, junho de 2026.

A decisão teve como motivação a disputa por espaço na seleção brasileira, com foco na próxima Copa do Mundo. O atacante tem contrato válido com o Tottenham até dezembro de 2027.

