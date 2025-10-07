Assine
Companheiro de Messi no Barcelona anuncia data de aposentadoria

Conhecido por poder ofensivo e velocidade, Jordi Alba construiu uma das duplas mais letais do futebol mundial ao lado de Lionel Messi

Beatriz Marques
Beatriz Marques
Repórter
07/10/2025 14:39

O espanhol Jordi Alba, considerado um dos melhores laterais-esquerdos dos últimos tempos e grande parceiro de Lionel Messi, anunciou nesta terça-feira (7/10) que vai se aposentar do futebol ao final da atual temporada da Major League Soccer (MLS), defendendo o Inter Miami.

“Faço isso com absoluta convicção, plenitude e felicidade, porque sinto que percorri este caminho com toda a paixão possível. Agora é o momento certo para abrir uma nova etapa e encerrar a anterior com as melhores sensações”, declarou o defensor de 36 anos em um emocionante vídeo publicado no Instagram.

Títulos e parceria com Messi

Conhecido por seu poder ofensivo e velocidade, Jordi Alba construiu uma das duplas mais letais do futebol mundial ao lado de Lionel Messi, parceria que brilhou tanto no Barcelona quanto no Inter Miami.

No clube catalão, conquistou a Liga dos Campeões da Europa em 2015, além de diversos títulos nacionais e internacionais, consolidando-se como referência na posição e símbolo de uma geração vitoriosa.

