Despedida de ídolo do Cruzeiro pode ter Sampaoli, Ronaldinho e Neymar

Ídolo do Cruzeiro, o meio-campista Walter Montillo organiza uma despedida oficial dos gramados que vai reunir nomes de peso do futebol mundial. Amado pela torcida da Universidad de Chile, o jogador de 41 anos fará festa no Estádio Nacional, em Santiago, capital do país, em 16 de dezembro.

Montillo vestiu a camisa da La U em duas passagens: a primeira entre 2008 e 2010, a última em 2020. No total, foram 118 jogos, 19 gols e oito assistências. O meia decidiu pendurar as chuteiras no fim da temporada de 2020, mas por causa da pandemia, não teve uma despedida oficial em estádio.

“A ideia surgiu de duas coisas: concluir uma etapa muito importante da minha vida e poder fazê-lo diante das pessoas, já que a pandemia me negou o palco que tanto almejava. Voltar ao clube e poder expressar minha gratidão e retribuir o carinho que sempre me demonstraram era meu maior desejo”, contou Montillo.

Entre os confirmados para a ‘festa’, estão Juan Manuel Olivera, Raúl “Pipa” Estévez, Manuel Villalobos, Mauricio Victorino, Joaquín Larrivey, Osvaldo González, Sergio “Superman” Vargas, Matías Rodríguez, José “Pepe” Rojas, Felipe Seymour e Diego Rivarola, uan Pablo Sorín e Ezequiel Lavezzi.

Possíveis convidados

De acordo com o jornal AS, do Chile, o técnico Jorge Sampaoli, o astro mundial Ronaldinho Gaúcho e o craque Neymar foram apontados como possíveis convidados de Montillo.

Apesar de não ter sido treinado por Jorge Sampaoli, Montillo divide com ele o posto de ídolo do clube. Pela La U, o comandante argentino conquistou quatro títulos: três campeonatos chilenos e a Copa Sul-Americana de 2011.

Montillo também nunca jogou ao lado de Ronaldinho, mas o enfrentou em campo quando o pentacampeão jogou no Flamengo e no Atlético.

Já Neymar é um velho companheiro. Os dois jogaram juntos no Santos, em 2013, antes de o brasileiro ser vendido ao Barcelona.

Além da partida festiva, a despedida vai contar com música ao vivo e outras surpresas. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos.

Montillo no Cruzeiro

Montillo jogou no Cruzeiro entre 2010 e 2012. Apesar de não ter conquistado nenhum título de expressão – venceu apenas o Campeonato Mineiro de 2011 -, ele tem uma ligação forte com a torcida celeste. No total, foram 144 jogos, com 36 gols e 36 assistências.

O argentino chamou a atenção pela facilidade de adaptação ao futebol brasileiro. No clube celeste, ele ganhou várias premiações, nacionais e internacionais, além de ter sido convocado para a Seleção Argentina em 2011.

