Duas seleções campeãs do mundo estão fora da zona de classificação para a Copa (Itália venceu Israel na rodada anterior das Eliminatórias da Copa do Mundo)

Duas seleções campeãs do mundo estão fora da zona de classificação para a Copa do Mundo 2026, que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá. A quatro rodadas do fim da fase de grupos, Alemanha e Itália ainda lutam pela vaga direta no Mundial, podendo ter que jogar a repescagem para avançar.

No Grupo A, a Alemanha é a segunda colocada, com três pontos. Líder da chave, a Eslovênia tem seis. Se garantem na Copa do Mundo os primeiros colocados de cada grupo (12 no total), enquanto os segundos lugares vão à repescagem.

Na chave I, a Itália está na segunda posição, com nove pontos. A distância para o líder é mais relevante: a Noruega está no topo, com 15.

Como funciona a repescagem?

Serão 16 seleções na disputa da repescagem. Isso porque além dos 12 que ficarem em segundo lugar de cada grupo, outros quatro times entram na briga. Estes serão selecionados pelo ranking da Fifa, que vai priorizar as melhores seleções da lista, aquelas que ainda não tiverem vaga.

Os confrontos serão definidos por meio de sorteio. Com o chaveamento desenhado, ainda vão avançar outras oito seleções para a ‘repescagem final’. Os quatro vencedores garantem vaga na Copa.

Jogos restantes da Alemanha

Alemanha x Luxemburgo – 10/10 (sexta-feira) – 15h45

Irlanda do Norte x Alemanha – 13/10 (segunda-feira) – 15h45

Luxemburgo x Alemanha – 14/11 (sexta-feira) – 15h45

Alemanha x Eslováquia – 17/11 (segunda-feira) – 15h45

Jogos restantes da Itália

Estônia x Itália – 11/10 (sábado) – 15h45

Itália x Israel – 14/10 (terça-feira) – 15h45

Moldávia x Itália – 13/11 (quinta-feira) – 16h45

Itália x Noruega – 16/11 (domingo) – 16h45

A notícia Duas seleções campeãs do mundo estão fora da zona de classificação para a Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Izabela Baeta