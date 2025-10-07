Técnico do Boca Juniors está em estado grave: ‘Dedicamos-lhe a vitória’ (Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors)

Uma das figuras mais importantes do futebol argentino, Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, tem sofrido com episódios frequentes de cansaço e, desde o início de setembro, passou por diversas internações. O treinador de 69 anos luta contra um câncer de bexiga e próstata desde 2017.

Recentemente hospitalizado devido a um quadro de infecção urinária, Russo está em tratamento domiciliar, com prognóstico reservado.

Na noite dessa segunda-feira (6/10), o Boca Juniors publicou um comunicado oficial nas redes sociais sobre o estado de saúde do comandante, que é considerado grave.

“O Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo está atualmente hospitalizado em casa com prognóstico reservado, recebendo cuidados constantes de sua equipe médica e da equipe médica do Clube. Acompanhamos Miguel e sua família neste momento”.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.



Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025

O estado de saúde do ex-meio-campista o tirou do comando do time em partida pela 11ª rodada do Campeonato Argentino, no domingo (5/10), diante do Newell’s Old Boys. O Boca goleou o adversário por 5 a 0 na Bombonera, em Buenos Aires, sob comando de Claudio Úbeda, auxiliar-técnico de Russo.

Mensagens de apoio

Após a partida, o capitão Leandro Paredes, campeão do mundo com a Argentina, dedicou algumas palavras ao treinador.

“Dedicamos a vitória a Russo, é o cabeça do nosso grupo e está passando por esse momento nada lindo. Mandamos muita força a ele.”

Por sua vez, Claudio Úbeda garantiu manter contato e atualizações com Miguel.

“Queremos dedicar o triunfo a Miguel, que certamente esteve nos assistindo pela TV. Estivemos em permanente contato durante toda a semana, e ele está a par de todas as decisões. O amamos muito, queremos que fique bem e desejamos o melhor a ele.”

Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), demonstrou nas redes sociais apoio ao multicampeão argentino.

“Muita força neste momento difícil, querido Miguel. Todo o futebol argentino está contigo.”

Passagem pelo clube

No dia 2 de junho deste ano, o Boca Juniors anunciou a volta de Miguel Ángel Russo para a terceira passagem à frente do time. Na primeira, o treinador levou o Boca à conquista da sexta e mais recente Copa Libertadores, em 2007. Na segunda, entre 2020 e 2021, foi campeão do Campeonato Argentino (2019/20) e da Copa da Liga Profissional (2020).

Foram seis trocas de técnico até o retorno de Russo aos Xeneizes em 2025. Nesta temporada, o time é o primeiro colocado do Campeonato Argentino, com 17 pontos.

O Boca retorna aos gramados neste sábado (11/10), às 14h30 (de Brasília), contra o Barracas Central, no Estádio Claudio Tapia, em Buenos Aires, pela 12ª rodada da liga nacional.

