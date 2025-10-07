Técnico do Boca Juniors está em estado grave: ‘Dedicamos-lhe a vitória’
Miguel Ángel Russo, técnico argentino do Boca Juniors, de 69 anos, volta a ter complicações de saúde e recebe cuidados em casa
Uma das figuras mais importantes do futebol argentino, Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, tem sofrido com episódios frequentes de cansaço e, desde o início de setembro, passou por diversas internações. O treinador de 69 anos luta contra um câncer de bexiga e próstata desde 2017.
Recentemente hospitalizado devido a um quadro de infecção urinária, Russo está em tratamento domiciliar, com prognóstico reservado.
Na noite dessa segunda-feira (6/10), o Boca Juniors publicou um comunicado oficial nas redes sociais sobre o estado de saúde do comandante, que é considerado grave.
“O Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo está atualmente hospitalizado em casa com prognóstico reservado, recebendo cuidados constantes de sua equipe médica e da equipe médica do Clube. Acompanhamos Miguel e sua família neste momento”.
O estado de saúde do ex-meio-campista o tirou do comando do time em partida pela 11ª rodada do Campeonato Argentino, no domingo (5/10), diante do Newell’s Old Boys. O Boca goleou o adversário por 5 a 0 na Bombonera, em Buenos Aires, sob comando de Claudio Úbeda, auxiliar-técnico de Russo.
Mensagens de apoio
Após a partida, o capitão Leandro Paredes, campeão do mundo com a Argentina, dedicou algumas palavras ao treinador.
“Dedicamos a vitória a Russo, é o cabeça do nosso grupo e está passando por esse momento nada lindo. Mandamos muita força a ele.”
Por sua vez, Claudio Úbeda garantiu manter contato e atualizações com Miguel.
“Queremos dedicar o triunfo a Miguel, que certamente esteve nos assistindo pela TV. Estivemos em permanente contato durante toda a semana, e ele está a par de todas as decisões. O amamos muito, queremos que fique bem e desejamos o melhor a ele.”
Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), demonstrou nas redes sociais apoio ao multicampeão argentino.
“Muita força neste momento difícil, querido Miguel. Todo o futebol argentino está contigo.”
Passagem pelo clube
No dia 2 de junho deste ano, o Boca Juniors anunciou a volta de Miguel Ángel Russo para a terceira passagem à frente do time. Na primeira, o treinador levou o Boca à conquista da sexta e mais recente Copa Libertadores, em 2007. Na segunda, entre 2020 e 2021, foi campeão do Campeonato Argentino (2019/20) e da Copa da Liga Profissional (2020).
Foram seis trocas de técnico até o retorno de Russo aos Xeneizes em 2025. Nesta temporada, o time é o primeiro colocado do Campeonato Argentino, com 17 pontos.
O Boca retorna aos gramados neste sábado (11/10), às 14h30 (de Brasília), contra o Barracas Central, no Estádio Claudio Tapia, em Buenos Aires, pela 12ª rodada da liga nacional.
