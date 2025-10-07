Assine
Champions League Feminina: onde assistir, datas e confrontos

Final está prevista para ser entre os dias 22 e 24 de maio de 2026, no Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega

07/10/2025 10:25

Champions League Feminina: onde assistir, datas e confrontos (Troféu de campeão da UEFA Champions League Feminina 2024/2025)

A Champions League Feminina começa nesta terça-feira (7/10)! São 18 times na disputa da primeira fase, em busca do título. Os confrontos desta fase foram definidos em sorteio baseado no ranking de clubes da Uefa. Os quatro melhores colocados avançam às quartas de final, enquanto os classificados entre a quinta e a 12ª posição disputarão os playoffs.

Serão três confrontos para cada equipe, sendo três em casa e três fora. Nas quartas de final, o formato é o tradicional mata-mata. Quem vencer os playoffs enfrentará os demais quatro times que já haviam avançado de forma direta.

A final está prevista para ser entre os dias 22 e 24 de maio de 2026, no Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega.

O atual campeão do torneio é o Arsenal, que venceu o Barcelona por 1 a 0, em maio deste ano.

Champions League Feminina: times participantes

  • Arsenal
  • Lyon
  • PSG
  • Bayern München
  • Wolfsburg
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Benfica
  • Juventus
  • Paris FC
  • OH Leuven
  • Twente
  • Real Madrid
  • Roma
  • St. Pölten
  • Atlético de Madrid
  • Manchester United
  • Vålerenga

Champions League Feminina: onde assistir

Nesta temporada, a Champions League será transmitida pela ESPN e na plataforma Disney+.

Champions League Feminina: datas-base

Primeira fase

  • Rodada 1 : 7/8 de outubro
  • Rodada 2 : 15/16 de outubro
  • Rodada 3 : 11/12 de novembro
  • Rodada 4 : 19/20 de novembro
  • Rodada 5 : 9/10 de dezembro
  • Rodada 6 : 17 de dezembro

Mata-mata

  • Playoff da qualificação para o mata-mata: 11/12 e 18/19 de fevereiro
  • Quartas de final: 24/25 de Março e 1/2 de abril
  • Semifinais : 25/26 de Abril e 2/3 de maio
  • Final: 22, 23 ou 24 de maio

Champions League Feminina: confrontos da 1ª rodada

Terça-Feira (07/10)

  • Juventus x Benfica -13h45 (ESPN4)
  • Arsenal x Lyonnes – 16h (Disney+ Premium)
  • Barcelona x Bayern – 16h (ESPN)
  • Paris FC x OH Leuven – 16h (Disney+)

Quarta-Feira (08/10)

  • Twente x Chelsea – 13h45 (ESPN2)
  • Real Madrid x Roma – 13h45 (Disney+ Premium)
  • St. Pölten x Atlético de Madrid -16h (Disney+)
  • Manchester United x Valerenga – 16h (Disney+)
  • Wolfsburg x Paris Saint-Germain – 16h (ESPN)

