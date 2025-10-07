Champions League Feminina: onde assistir, datas e confrontos
Final está prevista para ser entre os dias 22 e 24 de maio de 2026, no Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega
A Champions League Feminina começa nesta terça-feira (7/10)! São 18 times na disputa da primeira fase, em busca do título. Os confrontos desta fase foram definidos em sorteio baseado no ranking de clubes da Uefa. Os quatro melhores colocados avançam às quartas de final, enquanto os classificados entre a quinta e a 12ª posição disputarão os playoffs.
Serão três confrontos para cada equipe, sendo três em casa e três fora. Nas quartas de final, o formato é o tradicional mata-mata. Quem vencer os playoffs enfrentará os demais quatro times que já haviam avançado de forma direta.
O atual campeão do torneio é o Arsenal, que venceu o Barcelona por 1 a 0, em maio deste ano.
Champions League Feminina: times participantes
- Arsenal
- Lyon
- PSG
- Bayern München
- Wolfsburg
- Barcelona
- Chelsea
- Benfica
- Juventus
- Paris FC
- OH Leuven
- Twente
- Real Madrid
- Roma
- St. Pölten
- Atlético de Madrid
- Manchester United
- Vålerenga
Champions League Feminina: onde assistir
Nesta temporada, a Champions League será transmitida pela ESPN e na plataforma Disney+.
Champions League Feminina: datas-base
Primeira fase
- Rodada 1 : 7/8 de outubro
- Rodada 2 : 15/16 de outubro
- Rodada 3 : 11/12 de novembro
- Rodada 4 : 19/20 de novembro
- Rodada 5 : 9/10 de dezembro
- Rodada 6 : 17 de dezembro
Mata-mata
- Playoff da qualificação para o mata-mata: 11/12 e 18/19 de fevereiro
- Quartas de final: 24/25 de Março e 1/2 de abril
- Semifinais : 25/26 de Abril e 2/3 de maio
- Final: 22, 23 ou 24 de maio
Champions League Feminina: confrontos da 1ª rodada
Terça-Feira (07/10)
- Juventus x Benfica -13h45 (ESPN4)
- Arsenal x Lyonnes – 16h (Disney+ Premium)
- Barcelona x Bayern – 16h (ESPN)
- Paris FC x OH Leuven – 16h (Disney+)
Quarta-Feira (08/10)
- Twente x Chelsea – 13h45 (ESPN2)
- Real Madrid x Roma – 13h45 (Disney+ Premium)
- St. Pölten x Atlético de Madrid -16h (Disney+)
- Manchester United x Valerenga – 16h (Disney+)
- Wolfsburg x Paris Saint-Germain – 16h (ESPN)
A notícia Champions League Feminina: onde assistir, datas e confrontos foi publicada primeiro no No Ataque por Izabela Baeta