Delegação Brasileira se apresenta na Coreia do Sul para amistosos desta data Fifa

Seleção Brasileira realiza primeiro treino como preparação para os amistosos de outubro, nos dias 10 e 14, respectivamente

GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
06/10/2025 19:07

crédito: No Ataque Internacional
Atletas da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira começou sua preparação para os amistosos desta data Fifa de outubro, contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14, respectivamente. A delegação do Brasil se apresentou em Seul na madrugada desta segunda-feira, inicialmente com apenas dez jogadores. A expectativa é que o grupo de Carlo Ancelotti esteja completo na quarta-feira.

O primeiro a se apresentar foi o goleiro Bento, do Al-Nassr. Além dele, os jogadores que estiveram à disposição de Ancelotti nesta segunda foram: Vini Júnior, Éder Militão, Rodrygo, Carlos Augusto, Luiz Henrique, Douglas Santos, Matheus Cunha, Casemiro e Fabrício Bruno.

Primeiro treino

Com estes jogadores, Ancelotti comandou o primeiro treino na capital coreana. A atividade tinha como objetivo minimizar os impactos do fuso-horário nos jogadores. Outros seis atletas se apresentaram no fim da tarde na Coréia, são eles: Lucas Paquetá, Estêvão, Gabriel Magalhães, Martinelli, Richarlison e Hugo Souza.

Nesta terça-feira, é esperada a chegada de mais nove jogadores, entre eles, Vitinho e John, atletas que entraram na lista de convocados de última hora. Além disso, o dia também terá duas entrevistas coletivas e um novo treino, que terá 15 minutos liberados à imprensa.

Programação

Por fim, na quarta-feira, o restante do elenco deve estar completo para Ancelotti. Assim, o comandante do Brasil terá dois dias com todos os jogadores antes do primeiro amistoso, contra a Coreia do Sul, na sexta-feira, às 8h (de Brasília).

Depois, a Seleção permanece em Seul até o próximo domingo, quando embarcará para Tóquio. Por lá, o Brasil jogará contra o Japão na terça-feira, às 7h30, no Ajinomoto Stadium.

