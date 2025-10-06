Depay vive contratempo inesperado e adia apresentação à Seleção Holandesa (Atleta do Corinthians, Memphis Depay)

O holandês Memphis Depay, do Corinthians, adiou sua apresentação na seleção de seu país por um motivo inusitado. De acordo com a própria confederação holandesa, o atacante teve seu passaporte roubado e, por esse motivo, não conseguiu embarcar do Brasil à concentração da Laranja Mecânica na noite deste domingo.

Memphis ainda se apresentará a seleção em uma data posterior. Após um período fora dos gramados para a recuperação de um edema na coxa direita, o camisa 10 retornou ao Corinthians na vitória contra o Mirassol neste sábado, quando atuou durante 15 minutos.

Lamentação por parte da comissão técnica

Ronald Koeman, técnico da Holanda, lamentou a ausência de Memphis, e reforçou que espera o atacante do Corinthians na concentração o mais rápido possível.

“Isso é muito lamentável, principalmente para Memphis, mas também para nós. Naturalmente, nós queríamos começar os preparativos para esta data Fifa com o elenco completo. Ao mesmo tempo, há uma situação de força maior. Esperamos que ele possa viajar para se juntar a nós no campo de treinamento o mais rápido possível”, afirmou Koeman.

Memphis Depay – (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Próximos compromissos

A Holanda tem dois jogos pelas Eliminatórias nesta data Fifa de outubro. Primeiro, a Laranja Mecânica encara Malta nesta quinta-feira, fora de casa, às 15h45 (de Brasília). Depois, no domingo, a seleção de Memphis recebe a Finlândia, às 13h, Johan Cruijff Arena, em Amsterdam.

A Holanda soma dez pontos após quatro partidas no Grupo G, empatada com a Polônia. Porém, a seleção polonesa disputou uma partida a mais.

