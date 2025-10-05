Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Goleiro John, ex-Botafogo, é convocado para a Seleção pela primeira vez

Goleiro John, campeão da Libertadores pelo Botafogo, foi convocado para a Seleção após Ederson ser cortado da lista, em razão de uma lesão

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
05/10/2025 11:14

compartilhe

SIGA
x
Goleiro John, ex-Botafogo, é convocado para a Seleção pela primeira vez
Goleiro John, ex-Botafogo, é convocado para a Seleção pela primeira vez crédito: No Ataque Internacional
Goleiro John, ex-Botafogo, é convocado para a Seleção pela primeira vez
Goleiro John, ex-Botafogo, é convocado para a Seleção pela primeira vez (John em ação pelo Botafogo )

O goleiro John, do Nottingham Forest-ING, foi convocado para a Seleção Brasileira, pelo técnico Carlo Ancelotti, neste domingo (5/10), para os jogos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

A convocação provém da lesão do goleiro Ederson, do Fenerbahçe, que foi cortado da lista em razão de uma lesão sofrida nesse sábado (4/10), em uma sessão de treinamento da equipe turca.

Estreia na Seleção e carreira

Essa é a primeira convocação de John, de 29 anos, para a Seleção Brasileira.

Revelado pelo Santos, o goleiro teve boas passagens por Internacional e Real Valladolid-ESP antes de chegar ao Botafogo, clube pelo qual fez história, com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024.

John chegou ao futebol inglês em setembro de 2025. Desde então, o arqueiro soma somente uma partida no novo clube, no dia 17 de setembro, na derrota por 3 a 2 para o Swansea, pela Copa da Liga Inglesa.

A notícia Goleiro John, ex-Botafogo, é convocado para a Seleção pela primeira vez foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay