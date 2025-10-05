Goleiro John, ex-Botafogo, é convocado para a Seleção pela primeira vez
Goleiro John, campeão da Libertadores pelo Botafogo, foi convocado para a Seleção após Ederson ser cortado da lista, em razão de uma lesão
O goleiro John, do Nottingham Forest-ING, foi convocado para a Seleção Brasileira, pelo técnico Carlo Ancelotti, neste domingo (5/10), para os jogos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.
A convocação provém da lesão do goleiro Ederson, do Fenerbahçe, que foi cortado da lista em razão de uma lesão sofrida nesse sábado (4/10), em uma sessão de treinamento da equipe turca.
Estreia na Seleção e carreira
Essa é a primeira convocação de John, de 29 anos, para a Seleção Brasileira.
Revelado pelo Santos, o goleiro teve boas passagens por Internacional e Real Valladolid-ESP antes de chegar ao Botafogo, clube pelo qual fez história, com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024.
John chegou ao futebol inglês em setembro de 2025. Desde então, o arqueiro soma somente uma partida no novo clube, no dia 17 de setembro, na derrota por 3 a 2 para o Swansea, pela Copa da Liga Inglesa.
