Chelsea x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

Equipes se enfrentam em jogo válido pela sétima rodada da Premier League, no Stamford Bridge, em Londres, neste sábado (4/10)

Beatriz Marques
Beatriz Marques
04/10/2025 08:41

Chelsea e Liverpool vão se enfrentar neste sábado (4/10), em jogo válido pela sétima rodada da Premier League. A bola rola às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.

O Chelsea chega para o confronto após vencer na Champions League. Os Blues venceram o Benfica por 1 a 0, na última terça-feira (30/9), em casa.

Já o Liverpool perdeu para o Galatasaray por 1 a 0, também na segunda rodada da fase de liga da Champions, no RAMS Park, em Istambul, na Turquia, na mesma data.

Chelsea x Liverpool: onde assistir

O confronto entre Chelsea e Liverpool será transmitido pela  ESPN (TV Fechada) e Disney+ (streaming).

Chelsea x Liverpool: prováveis escalações

  • Chelsea: Robert Sanchez, Rice James, Ancheampong, Hato e Cucurella; Caicedo e Romeo Lavia; Enzo Fernández, Estêvão e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.
  •  Liverpool: Mamardashvili; Conor Bradley, Konaté, Virgil van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Szoboszlai, Florian Wirtz e Salah; Ekitike. Técnico: Arne Slot.

A notícia Chelsea x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pela Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

