Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Lamine Yamal sofre lesão e deve desfalcar o Barcelona

Barcelona divulgou uma lesão na mesma região que o tirou de três partidas desta temporada; Ele sentiu dores após a partida contra o PSG

Publicidade
Carregando...
GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
03/10/2025 16:19

compartilhe

SIGA
x
Lamine Yamal sofre lesão e deve desfalcar o Barcelona
Lamine Yamal sofre lesão e deve desfalcar o Barcelona crédito: No Ataque Internacional
Lamine Yamal sofre lesão e deve desfalcar o Barcelona
Lamine Yamal sofre lesão e deve desfalcar o Barcelona (Lamine Yamal com a nova numeração no Barcelona)

Nesta sexta-feira (3/10), o Barcelona confirmou a lesão de Lamine Yamal. Após a realização de exames, o atacante de 18 anos foi diagnosticado com um “problema na virilha” e deve desfalcar o time nas próximas semanas.

Histórico da lesão

Apesar de ter atuado os 90 minutos contra o PSG, Yamal se queixou de dores após a partida. O Barcelona divulgou uma lesão na mesma região que o tirou de três partidas desta temporada, incluindo a estreia na Liga dos Campeões.

Teepo de recuperação e corte da seleção

O tempo de recuperação estimado é o mesmo da última lesão, de duas a três semanas. Com a contusão, Yamal também será cortado da seleção espanhola, que havia o convocado para as Eliminatórias.

Quais jogos Yamal perderá?

É provável que Yamal perca cinco partidas, três pelo Barcelona e duas pela Espanha. O atacante deve ser preservado para retornar no clássico contra o Real Madrid, no dia 26 de outubro, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

  • Sevilla x Barcelona | La Liga (oitava rodada)
    Data e horário: 5 de outubro, às 11h15 (de Brasília)
    Local: Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha (Espanha)
  • Espanha x Geórgia | Eliminatórias da Copa do Mundo (terceira rodada)
    Data e horário: 11 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)
    Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha)
  • Espanha x Bulgária | Eliminatórias da Copa do Mundo (quarta rodada)
    Data e horário: 14 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)
    Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (Espanha)
  • Barcelona x Girona | La Liga (nona rodada)
    Data e horário: 18 de outubro, às 11h15 (de Brasília)
    Local: Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona (Espanha)
  • Barcelona x Olympiacos | Champions League (fase de grupos)
    Data e horário: 21 de outubro, às 13h45 (de Brasília)
    Local: Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona (Espanha).

A notícia Lamine Yamal sofre lesão e deve desfalcar o Barcelona foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay