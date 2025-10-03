Lamine Yamal sofre lesão e deve desfalcar o Barcelona (Lamine Yamal com a nova numeração no Barcelona)

Nesta sexta-feira (3/10), o Barcelona confirmou a lesão de Lamine Yamal. Após a realização de exames, o atacante de 18 anos foi diagnosticado com um “problema na virilha” e deve desfalcar o time nas próximas semanas.

Histórico da lesão

Apesar de ter atuado os 90 minutos contra o PSG, Yamal se queixou de dores após a partida. O Barcelona divulgou uma lesão na mesma região que o tirou de três partidas desta temporada, incluindo a estreia na Liga dos Campeões.

Teepo de recuperação e corte da seleção

O tempo de recuperação estimado é o mesmo da última lesão, de duas a três semanas. Com a contusão, Yamal também será cortado da seleção espanhola, que havia o convocado para as Eliminatórias.

Quais jogos Yamal perderá?

É provável que Yamal perca cinco partidas, três pelo Barcelona e duas pela Espanha. O atacante deve ser preservado para retornar no clássico contra o Real Madrid, no dia 26 de outubro, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Sevilla x Barcelona | La Liga (oitava rodada)

Data e horário: 5 de outubro, às 11h15 (de Brasília)

Local: Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha (Espanha)

| La Liga (oitava rodada) 5 de outubro, às 11h15 (de Brasília) Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha (Espanha) Espanha x Geórgia | Eliminatórias da Copa do Mundo (terceira rodada)

Data e horário: 11 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha)

| Eliminatórias da Copa do Mundo (terceira rodada) 11 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília) Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha) Espanha x Bulgária | Eliminatórias da Copa do Mundo (quarta rodada)

Data e horário: 14 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (Espanha)

| Eliminatórias da Copa do Mundo (quarta rodada) 14 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília) Estádio José Zorrilla, em Valladolid (Espanha) Barcelona x Girona | La Liga (nona rodada)

Data e horário: 18 de outubro, às 11h15 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona (Espanha)

| La Liga (nona rodada) 18 de outubro, às 11h15 (de Brasília) Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona (Espanha) Barcelona x Olympiacos | Champions League (fase de grupos)

Data e horário: 21 de outubro, às 13h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona (Espanha).

