Treinador do Real Madrid destaca evolução de Endrick (Xabi Alonso em coletiva (Foto: Divulgação))

O técnico Xabi Alonso destacou, nesta sexta-feira (3/10), a evolução de Endrick nos treinamentos do Real Madrid. Em coletiva às vésperas do jogo contra o Villarreal, pela 8ª rodada de LaLiga, o treinador afirmou que o brasileiro possui um poder de finalização “brutal” e que sua estreia é apenas questão de tempo.

Endrick foi contratado junto ao Palmeiras e iniciou a temporada em recuperação de uma lesão na coxa direita. Desde que voltou a ser relacionado, no mês passado, ainda não entrou em campo, mesmo tendo ficado no banco nas últimas quatro partidas.

“O Endrick vem treinando bem há semanas. É preciso analisar o contexto da partida. Ele tem um gol e uma finalização brutal. Há muita competição. A hora vai chegar”, disse o treinador merengue.

Outro assunto abordado na coletiva, talvez o principal, foi a recente declaração de Federico Valverde. Antes da vitória contra o Kairat, pela Champions League, o uruguaio afirmou que “não nasceu para jogar de lateral direito”.

A fala repercutiu negativamente, pois a equipe estava desfalcada na posição, e Valverde acabou no banco. Alonso, porém, minimizou o episódio.

“Ele está pronto para amanhã, como todos os outros. Nenhum jogador me disse que não queria jogar em determinada posição. Todos estão muito dispostos”, garantiu o treinador.

A notícia Treinador do Real Madrid destaca evolução de Endrick foi publicada primeiro no No Ataque por Redação - Fato Verificado