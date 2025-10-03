Após encarar árbitro e ser expulso, ex-técnico do Atlético vence 12º título na carreira (Toluca venceu LA Galaxy por 3 a 2 e conquistou o título)

Intenso e polêmico, o técnico Antonio ‘El Turco’ Mohamed, com passagem pelo comando do Atlético em 2022, adicionou mais um capítulo memorável à sua carreira. Mesmo expulso no intervalo por confrontar o árbitro, ele viu seu time, o Toluca, buscar uma virada épica nos minutos finais para vencer o LA Galaxy por 3 a 2 e conquistar a Campeones Cup, seu 12º título como treinador.

A Campeones Cup é uma competição anual que reúne o campeão da MLS Cup, da Major League Soccer, dos Estados Unidos, e o campeão do torneio Campeón dos Campeones da Liga MX, do México.

O palco da final foi tomado por uma atmosfera tensa, amplificada pela atuação caótica do árbitro salvadorenho Iván Bartón.

A confusão atingiu o clímax no fim do primeiro tempo, quando Mohamed protagonizou uma cena de fúria, invadindo o campo para questionar a marcação de um pênalti controverso que resultou no primeiro gol do time americano. A atitude rendeu ao treinador um cartão vermelho direto.

Com o técnico assistindo das tribunas, o Toluca voltou para a segunda etapa com a missão de reverter o placar. A equipe mexicana demonstrou resiliência e empatou o jogo aos 53 minutos, com um belo chute de fora da área de Nicolás Castro.

No entanto, o roteiro guardava mais drama. Aos 83 minutos, o LA Galaxy voltou a ficar na frente, com um gol de Pec, que pareceu selar o destino da partida. Foi quando a principal característica das equipes de Mohamed entrou em campo: a bola parada.

Em uma reação fulminante, o Toluca empatou aos 88 minutos com Franco Romero, após um bate-rebate na área. A consagração veio aos 93, no décimo primeiro escanteio da equipe na partida, com Andrés Pereira desviando para o fundo das redes e garantindo o título de forma espetacular.

