Esportes

Corinthians x Independiente del Valle: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores

Equipes se enfrentam em jogo da fase de grupo da Copa Libertadores, nesta quinta-feira (2/10), em Buenos Aires

02/10/2025 12:05

Corinthians e Independiente del Valle se enfrentam em partida válida pela fase de grupo da Copa Libertares feminina. A partida ocorre nesta quinta-feira (2/10), às 16 horas (horário de Brasília) no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina.

Recentemente, o Alvinegro conquistou o título da Séria A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, contra o Cruzeiro. Já na edição passada da Libertadores, o Timão também se consagrou campeão.

A equipe que busca o hexacampeonato, integra o grupo A, que conta também com  Always Ready, Santa Fé e Independiente del Valle.

Corinthians x Independiente del Valle: onde assistir

O confronto entre Corinthians e Independiente del Valle será transmitido por  Xsports (TV aberta), Canal GOAT (Youtube) e Sportv (pay-per-view).

Corinthians x Independiente del Valle: prováveis escalações

Corinthians: Nicole; Thaís Ferreira, Érika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio e Gi Fernandes; Vic Albuquerque, Gabi Zanotti e Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato.

Independiente del Valle: Kathya Mendonza;Hilda Riveros, Mayerli Rodríguez e Ivette Fernández; Nicole Charcopa, Rosa Mino, Maritxell Cazares e Naomy Briones; Emily Arias, Fernanda Araya e Mary Guerra. Técnico: Gustavo Pineda.

