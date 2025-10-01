Newcastle aplica goleada e vence a primeira na Champions
Com dois gols de Anthony Gordon, Newcastle aplica 4 a 0 no Union St. Gilloise e assume a 12ª colocação da tabela, com três pontos
Nesta quarta-feira, o Newcastle superou o Union St. Gilloise fora de casa, por 4 a 0, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, no Lotto Park. Woltemade, Gordon (2) e Barnes marcaram os gols que deram a primeira vitória da equipe inglesa na competição.
A big away win in the #UCL pic.twitter.com/BJo1JX7aig— Newcastle United (@NUFC) October 1, 2025
Situação da tabela
Com o triunfo, o Newcastle assume a 12ª colocação da tabela com três pontos. O St. Gilloise, por sua vez, cai para a 17 posição, também com três pontos. Ambos aguardam o complemento da rodada para conhecer a posição definitiva.
Resumo do jogo
UNION ST. GILLOISE 0 x 4 NEWCASTLE
Competição: Liga dos Campeões
Local: Lotto Park, em Anderlecht, na Béliga
Data: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 13h45 (de Brasília)
Gols
- Woltemade, aos 17′ do 1ºT (Newcastle)
- Gordon, aos 43′ do 1ºT (Newcastle)
- Gordon, aos 18′ do 2ºT (Newcastle)
- Barnes, aos 35′ do 2ºT (Newcastle)
Como foi o jogo
O jogo começou com uma pressão do St. Gillouise, que criou chances e assustou o Newcastle, no entanto, a equipe inglesa respondeu e inaugurou o marcador aos 17 minutos.
Tonali aproveitou a sobra e bateu de fora da área. No meio do trajeto da bola, Woltemade desviou de letra para ir às redes. Os visitantes ampliaram aos 43, quando o árbitro sinalizou pênalti e Gordon converteu.
Na segunda etapa, aos 18 minutos, o Newcastle teve mais uma penalidade e Gordon foi para a cobrança para marcar o seu segundo gol da partida. Aos 35, Barnes recebeu de Osula na área e finalizou para anotar o quarto tento dos ingleses.
Próximos jogos
Union St. Gilloise
- Jogo: Club Brugge x Union St. Gilloise
- Data e horário: 05/10 (domingo) | 13h30 (de Brasília)
- Local: Jan Breydel Stadium
- Competição: Campeonato Belga
Newcastle
- Jogo: Newcastle x Nottingham Forest
- Data e horário: 05/10 (domingo) | 10h00 (de Brasília)
- Local: St. James’ Park
- Competição: Campeonato Inglês
Qarabag vence o Copenhagen pela Champions
Também nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, o Qarabag venceu o Copenhagen por 2 a 0. Zoubir e Addai marcaram pelos azerbaijanos no Tofig Bahramov Republican Stadium.
Assim, o Qarabag sobe à quarta colocação com seis pontos, enquanto o Copenhagen fica com a 26ª posição, com um ponto.
