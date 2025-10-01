Assine
Newcastle aplica goleada e vence a primeira na Champions

Com dois gols de Anthony Gordon, Newcastle aplica 4 a 0 no Union St. Gilloise e assume a 12ª colocação da tabela, com três pontos

01/10/2025 17:55

Nesta quarta-feira, o Newcastle superou o Union St. Gilloise fora de casa, por 4 a 0, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, no Lotto Park. Woltemade, Gordon (2) e Barnes marcaram os gols que deram a primeira vitória da equipe inglesa na competição.

Situação da tabela

Com o triunfo, o Newcastle assume a 12ª colocação da tabela com três pontos. O St. Gilloise, por sua vez, cai para a 17 posição, também com três pontos. Ambos aguardam o complemento da rodada para conhecer a posição definitiva.

 Resumo do jogo 

UNION ST. GILLOISE 0 x 4 NEWCASTLE 

 Competição: Liga dos Campeões
 Local: Lotto Park, em Anderlecht, na Béliga
 Data: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira)
 Horário: 13h45 (de Brasília)

Gols

  •  Woltemade, aos 17′ do 1ºT (Newcastle)
  •  Gordon, aos 43′ do 1ºT (Newcastle)
  •  Gordon, aos 18′ do 2ºT (Newcastle)
  •  Barnes, aos 35′ do 2ºT (Newcastle)

Como foi o jogo 

O jogo começou com uma pressão do St. Gillouise, que criou chances e assustou o Newcastle, no entanto, a equipe inglesa respondeu e inaugurou o marcador aos 17 minutos.

Tonali aproveitou a sobra e bateu de fora da área. No meio do trajeto da bola, Woltemade desviou de letra para ir às redes. Os visitantes ampliaram aos 43, quando o árbitro sinalizou pênalti e Gordon converteu.

Na segunda etapa, aos 18 minutos, o Newcastle teve mais uma penalidade e Gordon foi para a cobrança para marcar o seu segundo gol da partida. Aos 35, Barnes recebeu de Osula na área e finalizou para anotar o quarto tento dos ingleses.

Próximos jogos

Union St. Gilloise

  • Jogo: Club Brugge x Union St. Gilloise
  • Data e horário: 05/10 (domingo) | 13h30 (de Brasília)
  • Local: Jan Breydel Stadium
  • Competição: Campeonato Belga

Newcastle

  • Jogo: Newcastle x Nottingham Forest
  • Data e horário: 05/10 (domingo) | 10h00 (de Brasília)
  • Local: St. James’ Park
  • Competição: Campeonato Inglês

Qarabag vence o Copenhagen pela Champions

Também nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, o Qarabag venceu o Copenhagen por 2 a 0. Zoubir e Addai marcaram pelos azerbaijanos no Tofig Bahramov Republican Stadium.

Assim, o Qarabag sobe à quarta colocação com seis pontos, enquanto o Copenhagen fica com a 26ª posição, com um ponto.

A notícia Newcastle aplica goleada e vence a primeira na Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

