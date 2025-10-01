Diante de especulações, Valverde garante bom relacionamento com Xabi Alonso (Federico Valverde, atleta do Real Madrid)

Apesar da grande vitória sobre o Kairat Almaty-CAZ por 5 a 0 nesta terça-feira, o Real Madrid está vivendo uma grande polêmica envolvendo o uruguaio Federico Valverde o técnico Xabi Alonso. No triunfo pela Liga dos Campeões, o treinador espanhol não utilizou o jogador que, na véspera da partida, deu declarações polêmicas sobre atuar improvisado na lateral-direita.

He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este… — Fede Valverde (@fedeevalverde) October 1, 2025

Em entrevista coletiva ao lado do treinador, Valverde disse que “não tinha nascido” para atuar na lateral, mesmo com o Real Madrid sem seus dois atletas da posição à disposição: Alexander-Arnold e Dani Carvajal.

“Atuar como lateral-direito? Não nasci para jogar como lateral, não cresci nessa posição. Aconteceu de repente, jogar bem me encheu de orgulho. Eu tinha dúvidas se talvez tivesse tido sorte naqueles jogos”, afirmou Valverde.

Como consequência, ou não, Valverde sequer saiu do banco diante do Kairat, e Xabi Alonso optou por escalar Raul Asencio improvisado na lateral-direita.

Federico Valverde, atleta do Real Madrid. Foto: Oscar Del Pozo/AFP (foto: Foto: Oscar DEL POZO/AFP)

Versão de Valverde

Através de suas redes sociais, Valverde deu suas versões do fato e afirmou que possui um bom relacionamento com Xabi. Além disso, o uruguaio negou que tenha “se recusado a jogar” diante do Kairat pela Liga dos Campeões.

“Li vários artigos que me prejudicaram. Sei que tive jogos ruins, tenho consciência disso. Não estou escondendo nada e falo abertamente sobre isso. Estou realmente triste. Podem dizer muitas coisas sobre mim, mas em hipótese alguma podem dizer que me recuso a jogar. Dei tudo e mais um pouco por este clube. Joguei apesar de fraturas e lesões e nunca reclamei ou pedi uma pausa”, afirmou ele.

“Tenho um bom relacionamento com o treinador, o que me dá segurança para poder dizer a ele qual posição eu mais gosto em campo, mas sempre, sempre deixo claro que estou disponível para atuar em qualquer lugar, em qualquer viagem e em todas as partidas. Deixei minha alma neste clube e continuarei fazendo isso, mesmo que às vezes não seja o suficiente ou eu não esteja jogando como gostaria, juro pelo meu orgulho que nunca vou desistir e lutarei até o fim jogando onde quer que eu esteja”, concluiu Valverde.

