Datas e horários dos amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão (Treinador italiano Carlo Ancelotti)

A Seleção Brasileira do técnico italiano Carlo Ancelotti tem dois compromissos marcados, nos dias 10 e 14 de outubro, contra Coreia do Sul e Japão. Nesta quarta-feira (1º/10), o treinador convocou o Brasil para os amistosos na Ásia.

O primeiro jogo será em 10 de outubro (sexta-feira), às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup, em Seul, contra os sul-coreanos. No último encontro entre as seleções, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 4 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Já a partida diante dos japoneses será em 14 de outubro (terça-feira), às 7h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Tóquio. No último encontro, a Seleção Brasileira venceu o Japão por 1 a 0, em jogo amistoso do dia 6 de junho de 2022, no mesmo local do próximo duelo.

Classificada para a Copa do Mundo de 2026, a delegação do Brasil se apresenta na próxima segunda-feira (6/10), em Seul. Esta será a terceira Data Fifa de Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Até aqui, o italiano tem duas vitórias, um empate e uma derrota com a amarelinha.

Classificado para a Copa

O Brasil vem de derrota por 1 a 0 para a Bolívia, em 9 de setembro, no estádio de El Alto. A Seleção fechou as Eliminatórias Sul-Americanas em quinto lugar, com 28 pontos – o pior desempenho em participações brasileiras.

Além de Coreia do Sul e Japão, a CBF analisa confrontos contra seleções africanas em novembro e contra europeus, em março de 2026, na última etapa de amistosos, antes da convocação final para a Copa do Mundo.

