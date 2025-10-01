Barcelona x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalações pela Champions League (Equipes se preparam para jogo pela Champions)

Barcelona e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta quarta-feira (1º/10), às 16h, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela segunda rodada na fase de liga da Champions League.

Na primeira rodada, a equipe blaugrana superou o Newcastle, na Inglaterra, e agora faz sua estreia em casa para manter os 100% de aproveitamento.

O Barcelona busca o título da Champions, após ter caído nas semifinais na última temporada, para a Inter. O clube é o atual campeão espanhol e tem como trunfo a habilidade dos atacantes Raphinha e Lamine Yamal. O brasileiro, no entanto, não estará disponível para o confronto de logo mais, em razão de uma lesão.

O PSG, campeão da última Champions, estreou com uma vitória acachapante nesta edição: 4 a 0 para cima da Atalanta, no Parque dos Príncipes.

No Campeonato Francês a equipe lidera, tendo 15 pontos em seis jogos.

Os franceses, porém, têm desfalques importantíssimos: Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, Doué, Kvaratskhelia e Marquinhos não jogarão, por estarem contundidos.

Barcelona x Paris Saint-Germain: retrospecto

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, equilíbrio: foram duas vitórias, duas para os franceses e um empate.

Barcelona x Paris Saint-Germain: onde assistir

O confronto entre Barcelona e Paris Saint-Germain será transmitido pelo TNT Sports (canal fechado) e pelo HBO Max (streaming).

Barcelona x Paris Saint-Germain: prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico : Hansi Flick.



Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford. : Hansi Flick. Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Mayulu e Fabián Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Barcelona x Paris Saint-Germain: arbitragem

Árbitro: Michael Oliver (ING).

Michael Oliver (ING). Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING).

Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING). VAR: Jarred Gillett (ING).

A notícia Barcelona x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalações pela Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo