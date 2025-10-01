Monaco x Manchester City: onde assistir, horário e escalações pela Champions League
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1°/9), às 16h, no Estádio Louis II, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões
Monaco e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (1°/9), em Mônaco, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no estádio Louis II.
Nesse sábado (27/9), o Monaco perdeu por 3 a 1 para o Lorient, no estádio Du Moustoir. Após seis rodadas, o time é o quarto colocado do Campeonato Francês, com 12 pontos.
Por sua vez, o Manchester City venceu o Burnley por 5 a 1, nesse sábado (27/9), no Etihad Stadium, pela rodada seis da Premier League. A equipe é a sétima colocada, com dez pontos.
Na última vez que os clubes se enfrentaram, o Monaco venceu o Manchester City por 3 a 1, no Estádio Louis II, em 15 de março de 2017, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No fim, o time do principado comemorou a vaga para a próxima fase mesmo após a derrota em Manchester por 5 a 3 no jogo de ida.
O placar agregado ficou tudo igual entre as equipes. O Monaco passou para as quartas de final graças aos gols anotados fora de casa.
Monaco x Manchester City: onde assistir
O confronto entre Monaco e Manchester City será transmitido pela HBO Max (streaming) e Space (TV fechada).
Monaco x Manchester City: prováveis escalações
- Monaco: Philip Kohn; Vanderson, Eric Dier, Thilo Kherer e Caio Henrique; Akliouche, Lamine Camara, Bamba (Mamadou Coulibaly) e Minamino; Mika Biereth e Paris Brunner (George Ilenikena) Técnico: Adi Hütter.
- Manchester City: Donnarumma; Rico Lewis, John Stones (Gvardiol), Rúben Dias e O’Reilly; Nico González e Reijnders; Savinho, Phil Foden, Doku e Haaland Técnico: Pep Guardiola.
Monaco x Manchester City: arbitragem
- Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)
- Assistentes: Ángel Nevado (ESP) e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)
- VAR: Cesar Soto Grado (ESP)
