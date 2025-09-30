Chelsea x Benfica: onde assistir, horário e escalações pela Champions
Equipes disputam jogo da fase de liga da Champions, nesta terça-feira (30/9), às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres
Chelsea e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (30/9), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de liga da Champions. A bola rola no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra.
Os Blues vêm de derrota na estreia do campeonato. O time inglês perdeu por 3 a 1 contra o Bayern de Munique, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A partida ocorreu no dia 17 de setembro.
Já o clube português foi derrotado pelo Qarabag, do Azerbaijão, por 3 a 2. A estreia foi no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 16 de setembro.
Chelsea x Benfica: onde assistir
O confronto entre Chelsea e Benfica será transmitido pela TNT Sports (TV fechada), SBT (TV aberta) e HBO Max (streaming).
Chelsea x Benfica: prováveis escalações:
- Chelsea: Sanchez, Gusto, Achaempong, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo, Estêvão, Neto, Fernández; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.
- Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Richard Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Sudakov; Pavilidis. Técnico: Ricardo Rocha.
Chelsea x Benfica: arbitragem
- Arbitragem: Daniel Siebert (Alemanha)
- Assistentes: Jan Siedel (Alemanha), Rafael Foltyn (Alemanha) e Sascha Stegemann (Alemanha)
- VAR: Christian Dingert (Alemanha) e Tomasz Kwiatkowski (Polônia)
