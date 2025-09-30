Kairat x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pela Champions League
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (30/9), às 13h45, no Ortalyq Stadium, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões
Kairat e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (30/9), em Almati, Cazaquistão, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A bola rola às 13h45 (de Brasília), no Ortalyq Stadium.
Na última segunda-feira (22/9), o Kairat venceu por 3 a 1 o FK Zhenys, no Ortalyq Stadium. Após 23 jogos disputados, o time é o segundo colocado da Liga Cazaquistanesa, com 52 pontos.
Por sua vez, o Real Madrid perdeu por 5 a 2 para o Atlético de Madrid, nesse sábado (27/9), no estádio Metropolitano, pela sétima rodada de La Liga. A equipe é a segunda colocada, com 18 pontos.
Essa é a temporada de estreia do Kairat na Liga dos Campeões e marca o primeiro jogo entre as equipes.
Kairat x Real Madrid: onde assistir
O confronto entre Atlético de Madrid e Real Madrid será transmitido pela TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Kairat x Real Madrid: prováveis escalações
- Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin e Luís Mata (Kurgin); Kasabulat, Arad (Edmilson), Mrynskiy, Jorginho e Gromyko; Satpaev. Técnico: Rafael Urazbakhtin.
- Real Madrid: Courtois; Valverde (Camavinga), Asencio, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono, Vini Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Kairat x Real Madrid: arbitragem
- Árbitro: Marco Guida (ITA)
- Assistentes: Giorgio Peretti (ITA) e Giuseppe Perrotti (ITA)
- VAR: Marco Di Bello (ITA)
