Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Kairat x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (30/9), às 13h45, no Ortalyq Stadium, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Publicidade
Carregando...
MM
Malu Moura
MM
Malu Moura
Repórter
30/09/2025 03:04

compartilhe

Siga no
x
Kairat x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pela Champions League
Kairat x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pela Champions League crédito: No Ataque Internacional
Kairat x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pela Champions League
Kairat x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pela Champions League (Vinicius Júnior e Rodrygo treinando pelo Real Madrid)

Kairat e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (30/9), em Almati, Cazaquistão, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A bola rola às 13h45 (de Brasília), no Ortalyq Stadium.

Na última segunda-feira (22/9), o Kairat venceu por 3 a 1 o FK Zhenys, no Ortalyq Stadium. Após 23 jogos disputados, o time é o segundo colocado da Liga Cazaquistanesa, com 52 pontos. 

Por sua vez, o Real Madrid perdeu por 5 a 2 para o Atlético de Madrid, nesse sábado (27/9), no estádio Metropolitano, pela sétima rodada de La Liga. A equipe é a segunda colocada, com 18 pontos. 

Essa é a temporada de estreia do Kairat na Liga dos Campeões e marca o primeiro jogo entre as equipes.  

Kairat x Real Madrid: onde assistir

O confronto entre Atlético de Madrid e Real Madrid será transmitido pela TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Kairat x Real Madrid: prováveis escalações

  • Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin e Luís Mata (Kurgin); Kasabulat, Arad (Edmilson), Mrynskiy, Jorginho e Gromyko; Satpaev. Técnico: Rafael Urazbakhtin.
  • Real Madrid: Courtois; Valverde (Camavinga), Asencio, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono, Vini Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Kairat x Real Madrid: arbitragem

  • Árbitro: Marco Guida (ITA)
  • Assistentes: Giorgio Peretti (ITA) e Giuseppe Perrotti (ITA)
  • VAR: Marco Di Bello (ITA)

A notícia Kairat x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pela Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por Malu Moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay